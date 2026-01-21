Quién es Rafa Jódar, la revelación española en el Abierto de Australia

La joven promesa del tenis español, Rafael Rafa Jódar Camacho, se ha convertido en la gran relelación española del tenis en su primera gran aventura en un torneo de Grand Slam. Con solo 19 años, el madrileño —nacido el 17 de septiembre de 2006 en Leganés, Madrid— ha logrado un debut histórico en el Abierto de Australia 2026, avanzando a la segunda ronda del cuadro principal tras una épica victoria a cinco sets.

El inicio de una trayectoria prometedora

Jódar comenzó a jugar al tenis siendo apenas un niño, cautivado por el deporte desde muy joven. Formado en el Club de Tenis Chamartín, su estatura (1,91 m) y su potente juego de fondo —con un saque y una derecha agresivos— le ayudaron a destacar rápidamente en las categorías inferiores. Como juvenil, alcanzó una de sus primeras grandes cotas al alzarse con el título del US Open Júnior 2024, un logro que colocó su nombre en el mapa internacional.

En lugar de lanzarse inmediatamente al profesionalismo, Jódar tomó un camino menos habitual para los talentos europeos: se inscribió y compitió en la Universidad de Virginia (EE. UU.), donde consolidó su tenis y su madurez competitiva en la NCAA. Tras una etapa formativa en Virginia, decidió dar el salto definitivo: a finales de 2025 anunció su decisión de convertirse en profesional a partir de 2026, renunciando a sus últimos meses de elegibilidad universitaria.

El gran salto en Melbourne

La edición 2026 del Abierto de Australia marcará un antes y un después en la joven carrera de Jódar. En la madrugada del 20 de enero, contra todo pronóstico, el español superó al japonés Rei Sakamoto en un maratoniano duelo de casi cuatro horas, imponiéndose por 7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3 para avanzar por primera vez a la segunda ronda de un Grand Slam.

La victoria supone no solo su primera en el circuito ATP en el circuito principal de un major, sino también un impulso en su clasificación mundial —que lo coloca cerca del top-100, tras escalar múltiples puestos en el ranking ATP.

Tras el encuentro, Jódar mostró calma y determinación, afirmando que el triunfo “no va a cambiarme” y destacando su enfoque en disfrutar y mejorar como prioridades personales y deportivas.

Próximo reto: Jakub Mensik

En su siguiente compromiso en Melbourne Park, Jódar tiene programado enfrentarse al checo Jakub Mensik en la segunda ronda, un rival clasificado entre los mejores del circuito y capaz de complicar enormemente el camino del joven español hacia la tercera ronda. Mensik viene de una dura victoria sobre un experimentado rival y promete ser un rival exigente para poner a prueba la progresión de Jódar. El sueño de Rafa Jodar continúa este jueves 22 de enero. Relegado a una de las últimas pistas del recinto, tiene un complicado enfrentamiento, una prueba de las grandes, ante el checo Jakub Mensik, que necesitó cinco sets para eliminar en primera ronda al también español Pablo Carreño.

Ambos se encuentran después de un serio desgaste en sus respectivos estrenos en Melbourne. El segundo partido de un Grand Slam para el jugador de Leganés es también en el primer tramo del orden de juego del jueves. A las 11.00 hora local, 01.00 hora CET.

Rafa Jódar quiere consolidarse en el Circuito ATP / EFE

Subida meteórica en el ránking

Aunque su carrera profesional acaba de comenzar, la progresión de Jódar ha sido meteórica: de estar alrededor del puesto 896 en el ranking a situarse cerca del top-150 en poco más de un año refleja su crecimiento constante. Su juego, carácter competitivo y la experiencia adquirida en el tenis universitario lo colocan como una de las promesas más excitantes del tenis español tras las figuras de Carlos Alcaraz y Martín Landaluce.

Más allá de Melbourne, Jódar mira hacia adelante con los ojos puestos en seguir subiendo en el ranking, consolidarse en el circuito ATP y, por qué no, convertirse en un referente de una nueva generación de tenistas españoles. Su trayectoria, con bases humildes y una progresión ascendente, es la historia de un talento que acaba de comenzar su capítulo más importante.

Campeón del US Open Junior en 2024

En su etapa júnior, Jódar ya ha demostrado su gran calidad. Su logro más destacado fue ganar el título individual masculino del US Open en la categoría júnior en 2024, uno de los cuatro grandes torneos del circuito juvenil ITF. En la final, derrotó al noruego Nicolai Budkov Kjær por 2-6, 6-2, 7-6(10-1), remontando tras perder el primer set y mostrando gran carácter competitivo. Antes de su gran éxito en el US Open júnior, Jódar ya estaba dejando huella en el circuito juvenil internacional: En 2023 ganó varios torneos ITF Juniors, incluidos eventos como los de Gladbeck y Bruchköbel en Alemania, y un torneo J300 en Pancevo (Serbia), donde venció en la final al ruso Daniil Sarksian. También conquistó el Campeonato de España MAPFRE Júnior en Reus (2023), un torneo nacional importante donde venció en la final con autoridad.

Gracias a sus resultados, Jódar llegó a estar clasificado entre los mejores 5 del ranking ITF Junior, lo que le valió disputar torneos de máximo nivel y participar en las Finales ITF World Tennis Tour Junior Finals, el campeonato de fin de temporada con los ocho mejores júnior del mundo.