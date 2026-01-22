Carlos Alcaraz quiere dar este viernes otro paso hacia el título en Australia

El retorno a la competición de dos de los españoles supervivientes en el Abierto de Australia será el viernes 23 de enero en el segundo turno de la competición en ambos casos: Carlos Alcaraz contra el francés Corentin Moutet y el de Alejandro Davidovich frente el estadounidense Tommy Paul.

A por el Grande que le falta

El número uno del mundo que aspira a ganar el único Grand Slam que falta en su historial, Carlos Alcaraz, entra en acción en la pista central no antes de las 13.30 hora australiana, 03.30 horario CET. Es el mismo previsto para el encuentro de Davidovich, incluido en la tercera pista en relevancia del recinto, la llamada John Cain Arena, contra el estadounidense Tommy Paul.

La sesión en la Rod Laver Arena arranca con el partido entre la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la austríaca Anastasia Potapova a las 11.00 (01.00 CET). Después saltará a la pista Alcaraz. En el turno de tarde, el estadounidense Frances Tiafoe con el ídolo local Alex de Miñaur y a continuación el partido de la rusa Mirra Andreeva, octava favorita, contra la rumana Elena Gabriela Ruse.

El ruso Daniil Medvedev abre la pista Margaret Court, la dos, ante el húngaro Fabian Marozsan antes de que la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, se mida a su compatriota Hailey Baptiste.

El argentino Tomás Martín Etcheverry cerrará esa cancha ante el kazajo Alexander Bublik y Francisco Cerúndolo acabará la jornada en la Kia Arena, la cuarta, en su duelo frente el ruso Andrey Rublev.

ALCARAZ, PRIMER DUELO CON MOUTET

Carlos Alcaraz afronta su enfrentamiento con el francés Corentin Moute por primera vez. Nunca se han visto las caras sobre la pista. El francés de 26 años, nacido en París, ocupa el puesto 37 del ránking y nunca ha llegado a situarse entre los treinta mejores del mundo. No ha ganado título alguno a lo largo de su carrera y las tres finales que ha disputado terminaron en derrota: Doha en el 2020 contra el ruso Andrey Rublev y Mallorca y Almaty, en el 2025, superado por el neerlandés Tallon Griekspoor y el ruso Daniil Medvedev, respectivamente.

Alcaraz quiere seguir adelante en Australia / EFE

El francés Corentin Moutet se convirtió en el rival de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia al superar al estadounidense Michael Zheng que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y habían transcurrido dos horas de partido. Previamente, en primera ronda, superó al austríaco Tristan Schoolkate por 6-4, 7-6 y 6-3.

Un jugador excéntrico

Moutet, en la pista, es un jugador con una larga lista de excentricidades. Más conocido por la situaciones que protagoniza con la grada y con sus rivales que por sus resultados deportivos.

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", aventuró el número uno del mundo sobre su próximo partido.

Carlos Alcaraz busca avanzar a octavos en el Abierto de Australia en lo que será su partido número 100 en torneos Grand Slam. El jugador, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, afronta su vigésima participación en cuadros finales de los campeonatos principales del circuito ATP y persigue el que sería su primer título en Melbourne.

El pupilo de Samuel López, que en esta edición de la cita oceánica se impuso al local Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y después al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (4), 6-3 y 6-2.

Moutet destaca por un estilo poco convencional. Saques por debajo, dejadas y cortados más habituales de lo normal.

"Voy a tener que jugar bien, eso seguro, porque Alcaraz es uno de los mejores jugadores del mundo. A partir de ahí, no cambio mi identidad. Mi identidad es lo que me hace mejor jugador".

"No voy a cambiar nada y solo voy a intentar hacerlo lo mejor posible", añadió el galo que insistió en que Alcaraz es "un jugador joven y que es favorito. Es un reto difícil de superar. es uno de los mejores del momento".

TOMMY PAUL, DESAFÍO PARA DAVIDOVICH

Tras firmar uno de los triunfos más costosos de la segunda ronda del Abierto de Australia, en cinco sets y casi cuatro horas de partido, contra el gigantón Reilly Opelka, Alejandro Davidovich se topa en tercera ronda con otro jugador de nivel, decimonoveno, al que nunca ha podido ganar.

El choque del malagueño frente el estadounidense será el quinto que protagonicen y el tercero en el Melbourne Park. En el 2023 y en el pasado curso, el 2025, el estadounidense frenó a Davidovich en Australia. Además, Paul también ganó al español en el Masters 1000 de Miami y en el Abierto de Estados Unidos del 2023. Siempre en pista dura.

"Tommy Paul va a ser una roca y pienso.. otra vez a luchar. Me siento con muchas ganas de afrontar el próximo reto y se que físicamente, al final, descansando, voy a estar bien", dijo optimista el español.

Davidovich, que se quedó a un paso de la final la semana pasada en Adelaida, superado por el francés Ugo Humbert en semifinales, tiene su mejor registro en el primer Grand Slam de la temporada en los octavos que logró, precisamente, el pasado curso.

Paul, de 28 años, presume de cuatro títulos en su carrera. En el 2021 el primero, en Estocolmo, que también consiguió en el 2024 cuando ganó, además, en Dallas y Queens. Finalista en Eastbourne y Acapulco en el 2023 y en Delray Beach en el 2024, llegó a semifinales en el 2023, eliminado por Novak Djokovic en lo que ha sido su mejor papel en un Grand Slam.

El estadounidense eliminó en segunda ronda al argentino Thiago Tirante y en primera a su compatriota Aleksandar Kovacevic mientras Davidovich superó al austríaco Filip Misolic y luego al estadounidense Reilly Opelka.