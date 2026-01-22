"Hay cuatro ignorantes borrachos que dan un por culo que flipas"

Alejandro Davidovich se mostró aliviado por la victoria lograda ante el estadounidense Reilly OPelka en cinco sets, que le llevó a la tercera ronda del Abierto de Australia después de más de cuatro horas de lucha. En cualquier caso, mostró su personalidad y carácter tanto dentro como fuera de la pista y es que ya en rueda de prensa rajó de lo lindo

El malagueño, que estuvo cerca de perder un partido que tenía encarrilado con dos sets de ventaja, resucitó en el último parcial. "El partido ha sido largo, no excesivamente duro porque no ha habido intercambios, pero mentalmente ha sido enorme", dijo Davidovich. "Opelka parecía hundido después de los primeros sets, pero empezó a soltar el brazo y no pude tener opciones de rotura", relató. "Me desconcentré un poco, tuve un bajón en el cuarto set. Pero menos mal que mejoré en el quinto y me recuperé física y mentalmente", apuntó Davidovich, que tuvo un intercambio de pareceres con la grada. Uno de ellos en el cuarto set, cuando se encaró con un grupo de aficionados que le insultó y le hizo una peineta.

"Cuatro ignorantes borrachos..."

Denunció la situación el malagueño, que después, en la pista, explicó que se trataba de "cuatro ignorantes borrachos que no se si apuestan o qué y dan un poco por culo que flipas. Hay gente respetuosa que anima, pero siempre hay cuatro que no respetan", explicó.

Davidovich se enfrentará al estadounidense Tommy Paul en tercera ronda. "Va a ser muy duro, pero estoy preparado con muchas ganas. Va a ser una piedra, pero tengo ganas de afrontar eso. Este reto y los que vengan", dijo. "Creo que somos parecidos, aunque yo algo más agresivo en mi juego. Pero está a buen nivel y necesitaré lo mejor de mi para avanzar", analizó.