Rafa Jódar despierta de su sueño: "Me quedo con todo lo vivido"

Rafa Jódar puso fin a su sueño en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam que ha disputado en su carrera, derrotado por 6-2, 6-4 y 6-4 ante el checo Jakub Mensik que subrayó la distancia que muestra la clasificación ATP y la importancia de la experiencia.

El checo, decimoséptimo del mundo, el jugador con mejor ránking con el que se ha medido el madrileño de 19 años, lleva ya tiempo en el circuito y es campeón de un Masters 1000, Miami el pasado año que ganó al serbio Novak Djokovic, y hace unos días, en este 2026, Auckland, además de la final de Doha en el 2024 que perdió contra el ruso Karen Khachanov.

Una gran experiencia

Jódar se marcha de su primera experiencia profesional con una vivencia importante y cuatro partidos, tres de la ronda previa y uno del cuadro principal, extraídos en Melbourne, el Grand Slam inicial de cada temporada. Eso le supondrá un notable salto en la clasificación ATP, se acercará a los cien primeros del mundo, su primer objetivo tras el trasvase al campo profesional. Sale de Australia en el 118 después de que arrancara el evento en el 150.

Mensik, que tardó dos horas en cerrar la victoria e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia, la tercera ronda, jugará contra el que gane del choque entre el polaco Hubert Hurckacz y el estadounidense Ethan Quinn.

El checo dejó en el camino a un nuevo español. Tras ganar en un partido épico a Pablo Carreño, en cinco sets, ha eliminado ahora al debutante y más joven del cuadro principal, Rafa Jódar.

Feliz pese a la derrota

Rafa Jódar, pese a acer eliminado, se mostró orgulloso de lo logrado en Australia: "En el partido contra Mensik las cosas no han salido como quería, pero me quedo con lo positivo, mirar al futuro y a lo que viene y aprender de lo negativo", indicó el madrileño que ha jugado cinco partidos del primer Grand Slam de la temporada, tres de la fase previa y dos del cuadro principal, con una victoria en primera ronda y una derrota.

Previamente, el español disputó el challenger de Canberra y llegó a la final. "El cansancio ha podido ser una de las razones de la derrota pero no la única. He jugado muchos partidos, pero tenía confianza porque estaba a buen nivel. Pero sabía que Mensik es un jugador muy bueno".

Rafa Jódar lamentó: "Los pequeños detalles hoy no han estado de mi lado pero tengo un margen de mejora grande. Hay que seguir con los pies en el suelo".

Un salto en su carrera

El madrileño ha dado el paso al tenis profesional tras un tiempo en la Universidad de Virginia (EE.UU.) Aún no tiene decidido cuáles van a ser sus siguientes pasos en el circuito. Ahora volverá a Madrid y estudiará las opciones con su equipo. "Voy a descansar una semana y veremos el calendario de los próximo meses".

"La gira ha sido muy buena y me quedo con los partidos que he jugado y lo que he aprendido, los que he ganado y los que he perdido. Hay que aprender de los errores", insistió el tenista madrileño que, tras terminar su periplo por Australia, se sitúa a un paso de los cien primeros del ránking aunque Jódar resta relevancia a esa situación.

"La verdad es que no me cambiaría mucho. Tengo que progresar y los resultados llegarán. Hay que intentarlo e ir torneo a torneo", dijo el jugador madrileño que inicialmente estaba inscrito en el challenger de Tenerife.

Mensik elogia a Jódar

Por su parte, el checo Jakub Mensik, que venció al español para alcanzar la tercera ronda, elogió el talante y el juego de Rafa Jódar, al que aventuró un gran futuro.

"Es fantástico ver a nuevos jugadores ascender al circuito. Lo he dicho todo el tiempo, incluso hace dos años, cuando yo era el que ascendía, y tenía muchas expectativas", recordó el checo.

"Siempre es bueno para nuestro deporte que haya alguien nuevo, y uno no sabe qué esperar. Rafa mostró un rendimiento realmente bueno, una buena racha aquí en el Abierto de Australia, incluso antes, en Canberra, había ganado un par de Challengers", aseguró.