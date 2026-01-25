Juan Carlos Ferrero ya tiene nueva joya por pulir... ¡¡¡en el golf!!!

Juan Carlos Ferrero ya tiene una nueva joya del deporte español por pulir. Pero en este caso no se trata de un nuevo tenista tras su exitosa etapa profesional como entrenador de Carlos Alcaraz, sino que ha preferido apostar por un nuevo reto en el golf, junto a una de las mejores promesas españolas del momento, Ángel Ayora.

El de Ontinyent, que seguirá también con la gestión de su Academia en Villena, ha encontrado una nueva ilusión en un deporte que le apasiona y en el que tiene experiencia, tanto participando en torneos de ámbito autonómico años atrás como incluso haciendo de caddie en algún torneo junto a su gran amigo Sergio García.

Confirmación de Ferrero

"Muy ilusionado por anunciar una nueva colaboración profesional para este 2026: voy a trabajar junto a Ángel Ayora, golfista joven con gran proyección. Su coach Juan Ochoa y el equipo de All inSports Group. Trabajaremos juntos todo el aspecto mental y de desarrollo profesional" . Así confirmaba Juan Carlos Ferrero este nuevo proyecto que arranca después de una semana en la que ha estado en Dubái con el de San Roque.

Juan Carlos Ferrero, en el reciente Dubái Desert Classic. / Instagram

"Ya hemos empezado y estoy muy motivado"

Pese a ello, no tendrá que dejar tampoco de lado el deporte en el que lo ha sido todo. "El tenis es mi vida y continuaré con la Academia y el circuito, pero también me encanta el golf, un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy deseando ofrecer mi experiencia y apoyo al crecimiento de Ángel en el circuito. Ya hemos empezado y estoy muy motivado en este proyecto", señaló.