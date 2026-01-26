Alcaraz - De Miñaur: horario y dónde ver por TV los cuartos de final de Australia

Turno de nuevo para Carlos Alcaraz. El tenista murciano se mide este martes en torno a las diez y media de la mañana, horario español, en la pista Rod Laver, la central del complejo Melbourne Park a Alex de Miñaur en los cuartos de final del Open de Australia.

El de El Palmar tiene ante sí el reto de mantener una estadística insuperable por su parte y es que, tras vencer a seis jugadores locales en torneos de Grand Slam, buscará el 7 de 7 frente a Alex de Miñaur. Será el sexto enfrentamiento entre el joven tenista murciano, de 22 años y número 1 del mundo, y el de Sidney, de 26 y que ocupa el sexto puesto en la clasificación ATP.

Alcaraz, además de imponer su tenis, deberá saber lidiar con el hecho de ser visitante, algo que no se le da nada mal.En los torneos de máxima categoría, los major, el de El Palmar siempre ha respondido de forma satisfactoria cuando le tocó medirse a un local.

Sin ir más lejos en este Australian Open se deshizo en la primera ronda del oceánico Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2.En el Abierto de Estados Unidos 2022 superó a Frances Tiafoe por 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5) y 6-3 en las semifinales y a Jenson Brooksby por un triple 6-3 en la tercera ronda y también en la edición de 2025 doblegó a Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4 en la primera ronda. En Wimbledon se impuso a dos británicos el pasado año, a Oliver Tarvet por 6-1, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda y a Cameron Norrie por 6-2, 6-3 y 6-3 en los cuartos de final. En Roland Garros no llegó a enfrentarse aún a ningún francés.En lo referente a sus enfrentamientos con De Miñaur el cara a cara depara un contundente 5-0 favorable.

Alcaraz celebra el triunfo ante Moutet / AP

Precedentes entre ambos

El último encuentro entre ambos dejó un 7-6 (5) y 6-2 en la fase de grupos de las Nitto ATP Finals de 2025 en la ciudad italiana de Turín, sobre pista dura y bajo techo. Ese mismo año Alcaraz se impuso a De Miñaur en los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona por 7-5 y 6-3 en tierra batida y en la final del ATP 500 de Rotterdam, en Países Bajos, por 6-4, 3-6 y 6-2 en superficie rápida y a cubierto.

En 2023 en otro torneo de esa misma categoría, el de Queen's, en Inglaterra, y también en la final el palmareño ganó por un doble 6-4 sobre hierba. El primer Alcaraz-De Miñaur se produjo en 2022, concretamente en las semifinales de Barcelona y la victoria correspondió al que entonces era local por 6-7 (4) 7-6 (4) y 6-4. En esos cinco choques, que incluyeron esa remontada inicial, Carlos sumó diez sets y Alex sólo dos.

Horario y dónde ver

Alcaraz - De Miñaur, partido correspondiente a los cuartos de final del Open de Austria 2026, se disputa este martes 27 de de enero en la pista del Rod Laver Arena a partir de las 10:30 horas (horario en España).

Noticias relacionadas

El partido se puede ver en directo por televisión a través de Eurosport +, canal disponible en plataformas como HBO Max, Movistar Plus+ y Orange TV. Asimismo, se puede seguir en tiempo real todo lo que suceda durante el duelo en el directo Alcaraz-De Miñaur de Superdeporte.es