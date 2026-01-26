Alcaraz se cita con el local De Miñaur por un puesto en las semifinales de Australia

Carlos Alcaraz jugará en el último turno del martes, en la sesión nocturna del Abierto de Australia, por la mañana en horario CET (no antes de las 10:10 hora española), ante el australiano Alex de Miñaur, sexto favorito, con el objetivo de alcanzar las semifinales en el primer Grand Slam de la temporada que hasta ahora nunca ha alcanzado.

El número uno del mundo tiene su techo en los cuartos de final que juega en este 2026 por tercera vez consecutiva. En el 2024 le eliminó el alemán Alexander Zverev. En el 2025 fue el serbio Novak Djokovic el que frenó el progreso del español en Melbourne.

El ganador de este partido entre el español y el australiano se medirá al vencedor del partido entre Alexander Zverev, cabeza de serie número 3, y el jovencísimo Learner Tien, la gran sorpresa del torneo, que llegaba a Australia como el cabeza de serie número 25 y que ha dejado en el camino a Medvedev.

Entrenamiento de aclimatación al calor

El murciano entrenó este lunes junto a su hermano Álvaro en la pista 16 del Abierto de Australia, ante una gran afluencia de público y durante las horas centrales del día, como parte de su preparación para el partido del martes, en el que se prevén temperaturas superiores a los 40 grados.

Alcaraz inició la sesión a las 12:30 hora local (2:30 GMT) y entrenó durante casi una hora con temperaturas cercanas a los 30 grados y un índice UV muy elevado, aunque se mostró sonriente y cercano con los aficionados.

En la víspera, el número uno del mundo se refirió a estas condiciones climáticas, que también parecieron afectar al número dos, Jannik Sinner, quien sufrió fuertes calambres y se recuperó una vez la organización decidió cerrar el techo durante su encuentro del sábado.

"He visto que esa norma es nueva este año y no sé hasta qué punto dice si se debe parar en juegos pares, en juegos impares o si se debió parar o no. Yo ahí no me puedo meter porque no sé exactamente lo que dice", afirmó.

Aun así, admitió que la resolución del episodio terminó favoreciendo al italiano. "Como alguien dijo, al final salió favorecido Jannik. Hablando de ayer, esa regla le vino bien", comentó.

Alcaraz celebra ante Paul / AP

El incidente, que generó debate por el momento en el que se detuvo el partido y la gestión de las pausas, coincidió con un contexto de calor intenso, con temperaturas cercanas a los 40 grados, un factor que Alcaraz subrayó como determinante en el rendimiento físico de los jugadores.

"Yo entrené 35 minutos ese día, pero ya pude notar el calor, y jugar un partido en esas condiciones es brutal", reconoció Alcaraz.

Alcaraz selló el domingo su pase a los cuartos de final tras vencer al estadounidense Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5. El español se medirá este martes con De Miñaur, actual número seis del mundo

De Miñaur no sabe lo que es ganar a Alcaraz

Será la sexta vez que Alex de Miñaur dispute los cuartos de final de un Grand Slam que nunca ha atravesado. El oceánico, que ganó a Alexander Bublik, de Kazajistán, en tercera ronda, nunca ha podido ganar a Carlos Alcaraz, en los cinco enfrentamientos que han disputado. Tres de ellas fueron en el 2025, en la final de Rotterdam, en el Conde de Godó y el último, hace dos meses, en las Finales ATP.

Es el sexto del mundo el jugador de Sydney de 26 años. Está en su mejor nivel en el ránking De Miñaur que cuenta con diez títulos en su carrera, con el de Washington el pasado año, como el más reciente. Y nueve finales perdidas más, con especial significado la del Masters 1000 de canadá, en el 2023 que perdió contra Sinner.

"Alcaraz está jugando a un nivel altísimo. Para hacerle frente y ponerle en dificultades voy a necesitar mostrar mi mejor tenis, alargar el partido y ponerlo en situaciones incómodas", dijo De Miñaur sobre el murciano.

"Alcaraz ha mejorado mucho en cuanto a la concentración y eso lo hace aún más peligroso", añadió De Miñaur que se mostró confiado en conseguir ganar al número uno del mundo. "Siempre hay una primera vez y espero que sea esta del martes".

Noticias relacionadas

Carlos Alcaraz (Spain) during the match againts Alex De Minaur (Australia) during the Nitto ATP Finals 2025 on 9 November 2025 at the Inalpi Arena in Turin, Italy - Photo Claudio Benedetto / LiveMedia / DPPI AFP7 09/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Claudio Benedetto / LiveMedia / AFP7 / Europa Press;2025;ATP;FINALS;NITTO;Sport;tennis;TURIN;TENNIS - NITTO ATP FINALS 2025 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De Miñaur afronta el partido contra Alcaraz como uno de los "retos más duros. Tengo que ir con todo. Me siento bien. Espero una batalla física porque Carlos hace las cosas muy bien, alarga los intercambios y pega muy fuerte a la bola", indicó el jugador de Sydney que confía en el aliento del público para hacer frente al español.