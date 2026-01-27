Tenis
Open de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025
El tenista español Carlos Alcaraz tratará de superar este martes su techo en el Abierto de Australia ante el australiano Alex de Miñaur, después de haber vencido este domingo al estadounidense Tommy Paul (7-6(6), 6-4, 7-5).
El número uno del mundo ha sellado su tercera clasificación para cuartos en Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar los cuartos de cada 'Grand Slam' en al menos tres ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.
El murciano busca conquistar en Australia el único Grand Slam que falta en su palmarés, y se mediría al alemán Alexander Zverev, número tres del ranking ATP, si logra avanzar a semifinales.
- Venta inminente de Carlos Vicente: Lo que se 'ahorró' Lim y lo que vale ahora
- Brutal lista de bajas del Betis para recibir al Valencia en La Cartuja
- Comunicado oficial: El campeón del mundo Guido Rodríguez, nuevo jugador del Valencia CF
- Así avanzan las obras en el Nou Mestalla: Nueva fase en febrero
- En Madrid allanan el terreno para el 'atraco' en Mestalla
- Valencia-Joventut y Madrid-Unicaja abrirán los cuartos de la Copa del Rey, y el Barça espera rival
- Guido pasa la revisión médica: 'Contento de estar acá donde jugaron tantos argentinos importantes
- Guido Rodríguez aterriza en València para sostener el centro del campo blanquinegro