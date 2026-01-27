Ferrero explica sus sensaciones al ver competir a Alcaraz junto a todo su equipo

El bombazo de la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero todavía sigue dando de qué hablar. El que era entrenador del murciano hasta diciembre ha hablado de cómo son sus sensaciones al verlo ahora ya en plena temporada trabajando junto al que era su equipo. Pese a haber iniciciado una nueva etapa profesional con el golfista ÁngelAyora, el extenista de Ontinyent reconoce que le resulta duro ver sentado en una silla, por televisión, como Carlos Alcaraz, al que ha entrenado durante siete años, compite en el Abierto de Australia.

"Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes", dijo en una entrevista Ferrero en Ten Golf. "Estoy muy contento con su juego, porque está ganando y aún no ha perdido ningún set. Está a un gran nivel. Darle la enhorabuena y que siga", dijo.

Tuvo más propuestas para seguir en el circuito

Sobre su nuevo proyecto, Ferrero destacó que necesitaba "un cambio de aires. Recibí ofertas para seguir en el tenis, en los circuitos ATP y WTA pero surgió la oportunidad de trabajar con Ángel en un mundo que conozco y me gusta", dijo Ferrro que rechazó comparar a Alcaraz con Ángel Ayora.

"Ángel acaba de empezar y Carlos ya lleva varios años. Alcaraz es más extrovertido. Son caracteres diferentes. Carlos está entre los mejores y Ángel puede llegar muy arriba", añadió el exentrenador de Alcaraz.

Juan Carlos Ferrero, junto a Ángel Ayora en Dubai. / Instagram

"El tenis es mi vida y va a seguir siéndolo porque sigo trabajando en mi academia", aclaró Ferrero que afronta como "un período experimental" su paso al golf.