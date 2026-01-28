Alcaraz -Zverev: Horario y dónde ver la semifinal del Open de Australia

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, selló este martes su pase a semifinales tras imponerse al ídolo local Alex de Miñaur, sexto favorito, y se encontrará en la siguiente ronda con el alemán Alexander Zverev, tercero del mundo. ¿Cuándo será el próximo partido de el tenista murciano en el Open de Australia? Las semifinales no se juegan hasta el viernes, por lo que Alcaraz, tiene dos días de descanso en Australia, en los que ya ha confesado que son para desconectar junto a su equipo y amigos, con planes que incluyen jugar al golf, dar paseos en lugares tranquilos y disfrutar de series y videojuegos.

Unos días para recargas pilas para luchar por un puesto en la final. El rival será el alemán Alexander Zverev, tercero del ránking ATP, del que Alcaraz destacó el alto nivel físico y competitivo del tercer cabeza de serie. "Está jugando a un nivel altísimo y va a ser una batalla dura", afirmó. "Si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho", concluyó. Zverev será el penúltimo desafío en el camino de Alcaraz hacia uno de los pocos títulos que todavía se le resisten. El alemán viene de eliminar a Learner Tien, una de las grandes sorpresas de la presente edición del 'Major' australiano. Conquistar el último grande que le falta en su palmarés es uno de los grandes objetivos de Alcaraz esta temporada, ahora lo tiene más cerca.

Alcaraz con su equipo en el partido ante De Miñaur / AP

¿Cuándo juega Alcaraz las semifinales del Open de Australia?

El partido de Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev en semifinales del Open de Australia 2026 se disputará el próximo viernes 30 de diciembre en un horario todavía por determinar.

Al tratarse de los dos primeros tenistas en confirmar su presencia en la penúltima ronda del torneo, lo más probable es que el encuentro entre Alcaraz y Zverev se dispute en la sesión matinal de la Rod Laver Arena, por lo que se desarrollará en la madrugada española.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.