"El único momento en el que no te graban es en el baño"

La estadounidense Jessica Pegula, semifinalista del Abierto de Australia tras vencer a Amanda Anisimova (6-2, 7-6), criticó en rueda de prensa la presencia constante de cámaras en las zonas internas del torneo y calificó la situación como "intrusiva" y perjudicial para la privacidad de los jugadores. "Literalmente, el único momento en el que no te graban es cuando vas a ducharte o al baño", afirmó Pegula, quien consideró excesivo el afán por generar contenido para los aficionados. "Estamos bajo un microscopio constante y muchos momentos deberían ser privados", añadió.

La jugadora estadounidense respaldó los comentarios recientes de Coco Gauff e Iga Swiatek sobre la falta de espacios seguros fuera de la pista y pidió que los organizadores reduzcan la exposición mediática en áreas no competitivas. "No creo que ellas hicieran nada malo. Simplemente había cámaras donde no deberían", señaló.

En lo deportivo, Pegula se mostró cauta ante su próximo reto frente a la kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, en semifinales. "Es una rival muy completa, con un servicio y un juego de fondo muy potentes. Será un partido durísimo", anticipó.

Las imágenes de Gauff rompiendo su raqueta

Sus declaraciones llegan después de que en la víspera salieran a la luz unas imágenes de la número tres del mundo, Gauff, golpeando repetidamente su raqueta frente al suelo en frustración tras su derrota contra la ucraniana Elina Svitolina.

Noticias relacionadas

Gauff aseguró que intentó desahogarse fuera de la pista y lejos de las cámaras. "No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea", explicó. Cosas del tenis.