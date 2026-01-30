Alcaraz juega la final del Open de Australia: cuándo, hora, posible rival y dónde ver en TV

La final soñada para Carlos Alcaraz es un hecho. Ahora el sueño continúa con la posibilidad de ganar el único Grand Slam que le falta en su palmarés. El tenista español es plenamente consciente de lo importante que sería coronarse como campeón en Melbourne, algo que le permitiría arrebatar a Rafa Nadal el récord de precocidad a la hora de ganar los cuatro Grand Slam. Este récord se ha mantenido desde hace 14 años, cuando Rafa Nadal, de sólo 24 años, ganó su primer US Open, en 2010. Carlos Alcaraz, de tan sólo 22 años, ya cuenta con tres de los 4 Grand Slams. A falta del grande de Australia, el murciano tiene una oportunidad de oro con este inicio de 2026 para conseguirlo. Además, si recoge el trofeo este domingo, se uniría a Pete Sampras y Rafa Nadal como los únicos jugadores que ganaron su primer título en Australia como número uno de la ATP.

¿Cuándo se juega la final? ¿Quién es el rival de Alcaraz? ¿A qué hora y dónde pueda verla en España? Son las preguntas que todo amante del tenis se hace ahora mismo. El triunfo de Carlos Alcaraz ante el alemán Alexander Zverev en semifinales sitúa al murciano en la final del torneo de Melbourne por primera vez y como quinto jugador español en la historia. Alcaraz, que pujará por el título contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic el domingo, puede erigirse en el segundo español en ganar el título después de Rafael Nadal. El actual número uno del mundo se une a Nadal, seis veces finalista, dos de ellas campeón (2009 y 2022) y cuatro subcampeón (2012, 2014, 2017 y 2019). Además, se situaron en puertas del título, como finalistas sin éxito, Juan Gisbert (1968), Andrés Gimeno (1969) y Carlos Moyá (1997).

La ambición por mantener intacto el mayor sueño de su vida profesional fue el combustible necesario para reponerse ante la adversidad, a pesar de que el dolor estuvo cerca de paralizarlo. Alcaraz, obligado a jugar prácticamente caminando —sin libertad de movimiento por los calambres— durante set y medio, está a un solo paso de levantar el último Grand Slam que falta en su palmarés. “Creer en todo tiempo”, señaló Alcaraz en la entrevista a pie de pista sobre cómo sacó adelante el encuentro. “Siempre digo que tienes que creer en ti mismo, sin importar si tienes problemas o lo que haya pasado. No importa nada, tienes que seguir creyendo en ti en todo momento. Pasé por dificultades a mediados del tercer set. Físicamente fue uno de los partidos más exigentes que jugado en mi corta carrera”.

“Había estado en este tipo de situaciones y sabía lo que tenía que hacer. Tenía que poner corazón. Creo que lo hice y peleé hasta la última bola. Sabía que iba a tener mis opciones. Estoy tremendamente orgulloso de mí mismo por la forma en la que luché y remonté en el quinto set”, añadió el español.

Rival para la final

Novak Djokovic - Jannik Sinner disputan este mismo viernes la otra semifinal del torneo y el ganador será el rival de Alcaraz en la final del domingo en Melbourne. Dos años después de ese duelo en 2024, Sinner llega como favorito para ganar el del viernes, también por un lugar en la final de Australia. No solo ha ganado los últimos cuatro duelos y los últimos nueve sets contra Djokovic para liderar 6-4 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos —es el segundo jugador con récord positivo ante ‘Nole’ con un mínimo de cuatro enfrentamientos; el otro es Andy Roddick (récord de 5-4)—.

Cuándo es la final: fecha y hora en España

La final masculina individual se disputará este domingo 1 de febrero entre las 08:00 y 09:00 (horario peninsular español).

Carlos Alcaraz of Spain reacts during his semifinal match against Alexander Zverev of Germany at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Friday, Jan. 30, 2026. (AP Photo/Aaron Favila) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain. EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Dónde ver la final por televisión

El partido de la final del Open de Australia que disputarán se podrá ver, como todo el Open de Australia, a través en HBO Max y en los canales de TV de Eurosport.