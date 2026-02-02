Las palabras de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

“Gracias desde el fondo de mi corazón”. Esa fue la frase que Carlos Alcaraz eligió para resumir un triunfo que va mucho más allá de un título. El murciano conquistó el Open de Australia 2026, completó el Career Grand Slam con apenas 22 años y se convirtió en el jugador más joven de la Era Open en lograrlo, pero quiso que el foco no estuviera solo en la gesta deportiva, sino en todas las personas que le han acompañado hasta llegar a la cima.

MELBOURNE, Feb. 1, 2026 -- Carlos Alcaraz celebrates with his team after winning the men's singles final between Carlos Alcaraz of Spain and Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Feb. 1, 2026.

Tras imponerse a Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5), Alcaraz compareció con la serenidad de quien sabe que ha escrito una página histórica, pero también con la emoción contenida de quien es consciente del camino recorrido. “Gracias desde el fondo de mi corazón a todas las personas que han estado ahí, tanto las que han venido aquí como las que han seguido desde casa, incluso levantándose a horas imposibles”, declaró el número uno del mundo, visiblemente emocionado tras levantar el trofeo en la Rod Laver Arena.

El agradecimiento no fue una frase hecha. Durante todo el torneo, Alcaraz insistió en el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada éxito. Desde su equipo técnico hasta su familia, pasando por los aficionados que le acompañan torneo a torneo, el español quiso recalcar que el título es el resultado de un trabajo constante y silencioso. Australia volvió a poner a prueba su resistencia física y mental, especialmente en partidos maratonianos como la semifinal, y el murciano reconoció que sentirse arropado fue clave para no bajar los brazos en los momentos más duros.

Ese respaldo tuvo, además, un nombre propio: Rafael Nadal. La presencia del balear en las gradas dio un significado especial a la victoria y reforzó el componente emocional del triunfo. Un símbolo claro del relevo generacional del tenis español y al que le agradeció la conversación que tuvieron tras la victoria. "Rafa me dio la enhorabuena y estuvimos hablando un poquito del partido. De lo bien que empezó Novak, lo difícil que fue... Yo le comenté que tácticamente empecé de una manera que no funcionó. Estaba jugando muy recto y él me dijo que también lo vio de esta manera".

Título para la posteridad

Carlos Alcaraz, de esta manera, ha conquistado el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al que le ha negado su 25º 'grande', un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de Grand Slam y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito. Además, Alcaraz se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010. El Abierto de Australia 2026 se une a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), a sus dos Wimbledon (2023 y 2024) y a sus dos US Open (2022 y 2025).