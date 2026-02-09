El valenciano Carles Córdoba conquista su primer torneo internacional

El joven tenista valenciano Carles Córdoba se confirma como una de las grandes promesas del tenis valenciano tras conquistar el pasado domingo 8 de febrero su primer título internacional al proclamarse campeón del primer torneo masculino del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana 2026, celebrado en las instalaciones del Club de Tenis Jávea. Carles Córdoba se llevó el título tras superar al italiano Gabriele Maria Doce por 6-4, 6-7(6) y 6-1, en una final muy disputada. Para alcanzar la final, el jugador valenciano superó en semifinales a Sergi Pérez Contri por 7-6(7) y 6-2, mientras que en los cuartos de final venció al campeón absoluto de la Comunidad Valenciana, Carles Hernández, con un marcador de 2-6, 6-2 y 6-3.

El tenis valenciano vuelve a mirar al futuro con optimismo gracias a la progresión de Carles Córdoba Martínez, uno de los jóvenes talentos más destacados surgidos en los últimos años. Natural de Carlet (Valencia) y nacido en 2006, Córdoba ha completado una sólida etapa de formación en el circuito júnior y empieza a abrirse camino en el exigente panorama del tenis profesional.

Su nombre comenzó a ganar peso muy pronto dentro del tenis base español. Como júnior, Carles Córdoba acumuló resultados de prestigio en el circuito internacional ITF, destacando especialmente por su regularidad en torneos de alto nivel. Entre sus logros sobresale el campeonato de Europa Sub-16 por equipos, conseguido con la selección española, un éxito que confirmó su proyección y su capacidad para rendir en competiciones de máxima exigencia. A nivel individual, sumó títulos como el ITF J5 de Sozopol (Bulgaria) y alcanzó finales de gran relevancia, como las del ITF J200 de Istres (Francia) y Prato (Italia), además de múltiples presencias en rondas finales de torneos J200 y J300.

Estos resultados le consolidaron como una de las referencias del tenis júnior valenciano y español, lo que le valió también el reconocimiento institucional, siendo galardonado en los Premios al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Valencia, un respaldo simbólico a una trayectoria marcada por la constancia y la ambición deportiva.

Tras cerrar su etapa júnior, Carles Córdoba ha iniciado su transición al circuito profesional, compitiendo principalmente en torneos ITF de categoría M25 y sumando experiencia frente a jugadores más curtidos. En este proceso, ya ha logrado resultados destacados, como el título de dobles en el ITF de Carlet, un éxito especialmente significativo al llegar en su tierra y reforzar su confianza en la nueva etapa. Actualmente, su nombre empieza a aparecer de forma regular en el ranking ATP, moviéndose en torno al puesto 1500, un punto de partida habitual para quienes buscan consolidarse en el tenis profesional.

En la prueba de dobles delpirmer torneo del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana 2026,, cuya final se disputó el sábado 7 de febrero, la victoria fue para la pareja francesa formada por Maxence Bertimon y Arthur Nagel, que se impusieron a los italianos Manuel Mazza y Gabriele Maria Doce por 6-1 y 6-4.

Durante la semana, el torneo contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el Director General de Deportes, Luis Cervera, que asistió a varios encuentros de primer nivel del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana acompañado por el equipo federativo y por el presidente Francisco Vicent.

Paralelamente, se celebraron dos competiciones juveniles. En el Open Diputación de Alicante Alevín “Trofeo Juan Olivert”, el triunfo fue para Fedor Milagkin, que superó en la final a Lucca Torres. Por su parte, en el Open Diputación de Alicante Infantil “Trofeo Josele Pastor”, el campeón fue Álvaro Herranz, tras vencer a Pablo Abril en una final muy emocionante.

La entrega de premios contó con la presencia del presidente del Club de Tenis Jávea, Vicent Andrés; el secretario del club, Jaime Aguilar; los padres de David Ferrer, Jaume Ferrer y Pilar Ern; el concejal de Deportes de Jávea, Toni Molina; la alcaldesa de Jávea, Rosa Cardona; las miembros de la Junta Directiva de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Magda Murria y Elsa Bordehore; así como el presidente de la FTCV, Francisco Vicent.