Rafa Nadal: "Alcaraz es ya una leyenda de nuestro deporte"

Rafa Nadal ha comentado este martes que Carlos Alcaraz, ganador de siete títulos 'Grand Slam' es ya "una leyenda" del deporte español pese a su corta edad, y cree que comparar a la actual generación con la suya sería "erróneo", ya que el actual Novak Djokovic no es el mismo que el de 10 o 15 años atrás.

"Alcaraz no es ninguna promesa, tiene siete 'Grand Slams'. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que haya ganado siete grandes. En Australia jugó un partido de nivel, disputado, en el que se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfruté mucho viendo la final", afirmó Rafa Nadal en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación del circuito solidario de golf 'Spin+Swing'.

Dos generaciones distintas

Nadal señaló que no se puede comparar a la actual generación con la suya, ya que hacerlo sería "erróneo". "Comparar a Alcaraz con el Djokovic actual es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid. Nunca he dicho ni voy a decir que unos sean mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará", añadió.

El manacorí expresó que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son "grandes embajadores" del tenis. "Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, nosotros, a Alcaraz, que está llevando el tenis a un nivel increíble", subrayó.

Una etapa feliz de su vida

En cuanto a su vida tras el tenis, el 14 veces ganador de Roland Garros señaló que ahora disfruta desde otro punto de vista, "más tranquilo" y sin ningún tipo de "sensación rara". "Se acabó mi etapa de la manera que se tenía que terminar, alargué más de lo que hubiera imaginado y ahora soy totalmente feliz de poder ver triunfar a compañeros míos", agregó.

"No creo que cambie nada en el tenis que Djokovic gane su 25º 'Grand Slam'. No es ni bueno ni no bueno para el tenis. Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque todavía puede. Tuvo una oportunidad en Melbourne. Siendo honesto, no creo que le queden tantas por su edad, pero es de admirar lo que está consiguiendo", elogió el ex tenista español a uno de sus grandes rivales, Novak Djokovic.

Por último, con motivo de la creación del circuito solidario 'Spin+Swing' recalcó que siempre ha disfrutado de la posibilidad de contribuir a "mejorar la calidad de vida de otras personas". "He crecido con ello, lo he visto en casa desde que era un niño. Es una gran suerte poder apoyar para que niños tengan un futuro distinto. Es una gran satisfacción y una gran alegría. Además, si sirve para inspirar a la sociedad, bienvenido sea", concluyó.

Nuevo proyecto solidario

Spin&Swing', el nuevo circuito de golf solidario que Cantabria Labs ha lanzado junto a la Fundación Rafa Nadal, se presentó este martes buscando combinar deporte, empresa y un fuerte compromiso social y con el objetivo claro de recaudar fondos para el proyecto 'Educación y Deporte' de la Fundación Rafa Nadal, iniciativa que acompaña a más de 500 niños y adolescentes vulnerables cada año.

Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través del esfuerzo y la constancia es el principal objetivo de un circuito que arranca con 12 equipos --ampliable hasta 15-- y cuatro fechas diferentes, que se repartirá por todo el territorio nacional, con torneos en Murcia (La Manga Club 26 y 27 de febrero), Madrid (Real Club de Campo Villa de Madrid 21 y 22 de abril), Santander (Real Golf de Pedreña 11 y 12 de junio) y Girona (Camiral A Quinta do Lago Resort 22 al 24 de octubre), en los que habrá experiencias gastronómicas únicas.

Además, ya cuenta con 12 equipos confirmados: Santander, Kia, Silbon, Mahou, The Wemp Fundation, Quirón Salud, Golf Game Book, La Manga Club, Rosewood Villa Magna, Cantabria Labs, Heliocare y Rafa Nadal Fundation, cada uno compuesto por seis participantes que disputarán el campo completo y de los que sólo contarán las cuatro mejores tarjetas.

Puesta de largo

La presentación de este circuito tuvo lugar en el Club de Campo Villa de Madrid, y contó con la presencia de Rafa Nadal, Juan Matji, presidente de Cantabria Labs, y María Fracisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal.

El ganador de 22 'Grand Slams' destacó que se trata de un día "importante" para la Fundación. "Intentamos seguir dando pequeños pasos, pero firmes, para llegar a más niños. Es una idea personal. Requerimos de recursos para generar oportunidades para los niños que viven en una situación vulnerable", afirmó.