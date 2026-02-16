Carlos Alcaraz supera en el ranking histórico a Jim Courier

Carlos Alcaraz se mantiene una semana más en lo más alto del ranking ATP, donde suma ya 59 semanas, con las que se ha convertido en el decimotercer tenistas masculino que más se perpetúa en el número uno, superando al estadounidense Jim Courier, que estuvo en la cima del tenis mundial durante 58 semanas.

Carlos Alcaraz continúa una semana más en el primer puesto del ranking ATP. El murciano, que recuperó el trono del tenis mundial en septiembre de 2025, continúa firme en lo más alto, donde aventaja en 2850 puntos al italiano Jannik Sinner. Una carrera entre los dos mejores tenistas de la actualidad que escribirá su siguiente capítulo en el ATP 500 de Doha, en el que el italiano buscará seguir reduciendo distancia.

Próximo objetivo

Por otro lado, la 59º semana del murciano en el número uno lo coloca como el decimotercer tenista masculino de la historia que más semanas ha ocupado la cima del tenis mundial. Ahora, su siguiente objetivo será superar las 66 semanas de Sinner, un hito que igualaría en el Masters 1000 de Montecarlo en el mes de abril. Más lejos quedan aun las 209 que estuvo Rafa Nadal, que sigue siendo el español más longevo en el número 1.

Alcaraz, durante su último partido de la temporada / AP

El resto de la clasificación

En cuanto al resto de españoles, el malagueño Alejandro Davidovich se ha colocado por primera vez en su carrera en el puesto número 14 del ranking ATP, mientras que Jaume Munar (36) continúan una semana más entre los mejores 40 tenistas del mundo. Por último, Roberto Bautista (80), Carlos Taberner (95) y Pedro Martínez (97) completan la nómina de tenistas españoles en el Top 100.

En la clasificación femenina, Aryna Sabalenka continúa una semana más en lo más alto, seguida de la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina. Un top tres en el que podrían intercambiar puestos entre la dos y la tres si la campeona del Abierto de Australia consigue una gran actuación en el WTA 1000 de Dubái.

Noticias relacionadas

Paula Badosa celebra el triunfo en Melbourne / EFE

En el caso de las españolas, la catalana Paula Badosa sigue precipitándose en la clasificación y ya ocupa el puesto número 70. De hecho, sus compatriotas Jessica Bouzas (48) y Cristina Bucsa (63) ya la superan en la clasificación. Por detrás, Kaitlin Quevedo (132) y Leyre Romero (142) buscan el asalto del Top 100.