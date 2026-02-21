Tenis
La final del ATP 500 de Doha, en directo | Carlos Alcaraz - Arthur Fils
El murciano quiere prorrogar su gran racha de 2026: todavía no ha perdido en lo que va de año
Redacción
Madrid
El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se mide al francés Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha.
En lo que va de 2026, el murciano sólo sabe conjugar el verbo ganar. El viernes certificó su clasificación para la final del torneo tras imponerse en la primera semifinal al ruso Andrey Rublev por 7-6 (3) y 6-4, que hizo sufrir lo indecible al murciano
Un triunfo que supone el undécimo consecutivo para el jugador de El Palmar en lo que va del presente año, en el que Alcaraz no sólo no conoce la derrota, sino que apenas ha cedido cuatro sets en lo que va de curso.
- ¿Quién es Renzo Saravia y qué puede aportar el nuevo fichaje del Valencia CF?
- El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo
- Corberán perfila el once para Vila-real con el regreso de Danjuma
- El Valencia CF se fija en el efecto Guedes
- Córdoba, la provincia argentina que late y conecta con el Valencia CF
- El Valencia CF espera hoy a su último fichaje: Renzo Saravia
- Caso cerrado: el Valencia CF ficha a Renzo Saravia
- La Premier League suspira por delantero valenciano de moda