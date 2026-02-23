Continúa en el Gtennis Academy el Circuito de Minitenis El Corte Inglés

Las instalaciones del Gtennis Academy han acogido este pasado sábado el Circuito de Minitenis El Corte Inglés, que cuenta con la participación de niñas y niños de 6 a 8 años de los principales clubs de tenis de la ciudad de Valencia y su área metropolitana. En sus siguientes etapas el Circuito visitará el Club Español de Tenis el 28 de marzo y, por último, el Club de Tenis Valencia el 25 de abril, que acogerá también la Fiesta de Clausura.

Los prebenjamines de los seis clubes participantes se inician en la competición gracias a este Circuito, que constituye una primera oportunidad para conocer a otros aficionados y aprender otras formas de jugar.

Con ocho jugadores por equipo, los partidos se disputan por parejas en formato Round Robin. Cada pareja rota con su compañero de equipo disputando un máximo de dos puntos jugando super tie-breaks en un tiempo de cinco minutos por partido para, seguidamente, jugar con el resto de las parejas del otro equipo.

El objetivo del Circuito de Minitenis El Corte Inglés es que los niños de diferentes escuelas de cada Club que están en proceso de aprendizaje tengan la oportunidad de dar sus primeros pasos en la competición, añadiendo el valor de participar en una liga que se disputa por equipos y la ilusión de jugar contra niños de otros clubes.

La clasificación de esta segunda jornada es: