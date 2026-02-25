La joven estrella Sofía Kova, abierta a inversores y patrocinadores para impulsar su salto definitivo

Desde SUPER hablamos con Sofía Kova, tenista valenciana campeona de España con 14 años. Con su corta edad ya tiene títulos en Europa y experiencias en el profesional. No es una promesa en construcción: es una joven estrella que ya compite al más alto nivel de su categoría y busca el respaldo necesario para seguir escalando.

Cambiando el juguete por la raqueta

Cuando una figura irrumpe de repente en cualquier panorama puede que se quede en un mero destello de calidad o talento, pero cuando se instala progresivamente en el mapa competitivo resulta imposible ignorarla. Sofía Kova pertenece a este segundo grupo. A sus 14 años ya es campeona de España, ha ganado torneos del Tennis Europe Tour y ha debutado en un W15 del ITF Women's World Tennis Tour. No es una promesa que observar, es una realidad competitiva. Una forma directa de dejar claro que su nombre no es una etiqueta inflada ni una moda pasajera.

ROCAFORT. VLC. SPD. Sofia Kova. promesa del tenis / Fernando Bustamante / LEV

Su historia no nace de un verano improvisado con una raqueta en la mano con los amigos. Con cuatro años ya estaba inscrita en todas las actividades extraescolares posibles. El tenis fue una más, pero pronto dejó de serlo. Ella misma sitúa el cambio alrededor de los seis años, cuando comenzó a competir con mayor regularidad y entendió que aquello iba en serio. Las clases individuales y los entrenamientos diarios fueron bifurcando el camino de Sofía, remarcando la diferencia entre hobby y vocación. Es tener claro que quieres que tu vida sea por, y para esto.

La final que confirmó el camino

El Campeonato de España no fue solo un título. Fue un momento. Una final ajustada, invadida por esos nervios que pueden marcar la delgada línea entre la gloria y la decepción de la derrota. Cuando por fin cayó el último punto, la emoción fue inmediata. “Me sentí muy contenta… tenía muchas bolas de partido que no pude cerrar y al final fue una sensación muy buena”, explica. No habla de presión ni de miedo; habla de alegría y de insistencia. De no rendirse cuando las cosas se atascan.

En pista se define por la consistencia, por el movimiento constante y por la capacidad de no desconectarse cuando el marcador aprieta. Cuando un encuentro se complica, su receta es sencilla: olvidar lo anterior, correr cada bola y pelear punto a punto. Sin dramatizar. Sin buscar excusas. Esa estabilidad es, probablemente, uno de sus rasgos más diferenciales.

ROCAFORT. VLC. SPD. Sofia Kova. promesa del tenis / Fernando Bustamante / LEV

Europa como examen real

Ganar en casa, confirma. Ganar fuera, valida. Los títulos en el Tennis Europe Tour supusieron ese examen real. Competir contra jugadoras de otros países, adaptarse a pistas distintas y sostener el nivel lejos de la que es tu casa es dar un golpe sobre la mesa. También ha competido en categoría Sub-16, midiéndose a rivales mayores que ella, algo que entiende como parte natural del proceso de crecimiento entre los mejores.

El salto al circuito profesional ITF fue otro escenario distinto. Más ritmo, más oficio, menos margen. No lo vive como una meta alcanzada, sino como una experiencia necesaria para continuar la escalada. Sabe que el profesionalismo no se conquista en un torneo, sino en la acumulación de muchos. Ahí no hay categorías por edad. Solo nivel. Y en ese contexto ya ha dado sus primeros pasos.

Una rutina llamada disciplina

Su rutina diaria no entiende de atajos. Entrena por la mañana, trabaja el físico después y por la tarde estudia. Clases online, exámenes, maletas y viajes forman parte de su calendario habitual. Podría hablarse de sacrificio, pero ella no lo vive así. Asegura que le gusta su estilo de vida y que lo disfruta. Incluso sostiene que siente que es mejor que el de otras chicas de su edad, no desde la comparación, sino desde la convicción de haber elegido el camino que ella quería vivir en su vida.

Compaginar alto rendimiento y estudios exige organización, pero también claridad mental. Y ahí vuelve a aparecer uno de los rasgos que más destacan quienes trabajan con ella: estabilidad.

La mirada del entrenador

Carlos Calderón pone el foco en lo que no aparece en los resultados. Habla de su espíritu de trabajo y de una estabilidad mental poco habitual a los 14 años. Recuerda que para proclamarse campeona de España no basta con talento; se necesita fortaleza cuando los partidos se tensan. En un deporte donde cada punto puede cambiar el rumbo, la cabeza pesa tanto como el brazo.

ROCAFORT. VLC. SPD. Sofia Kova. promesa del tenis / Fernando Bustamante / LEV

El técnico reconoce que ya compite a nivel internacional y que los resultados marcarán el ritmo de su progresión, pero deja una idea que no es menor: no es habitual encontrar una mentalidad tan orientada al profesionalismo en jugadoras de su edad. Muchos jóvenes entienden el tenis como un hobby. Ella lo entiende como un proyecto.

Construir ahora para sostener mañana

En el plano físico, Guillem Tomás insiste en el concepto de proceso. Más allá de las cualidades actuales, lo que le diferencia es la intensidad diaria y la capacidad de mejora. Explica que se encuentra en una etapa evolutiva clave, ganando fuerza y pegando con mayor contundencia, pero recalca que su margen de desarrollo sigue siendo amplio. El objetivo no es acelerar, sino asegurar que el rendimiento físico progresa al mismo nivel que el del talento técnico.

El trabajo se controla con dispositivos y aplicaciones que miden cargas e intensidad, ajustando entrenamientos según exámenes, torneos y estado físico. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor. De que cada sesión tenga sentido dentro de una planificación a largo plazo.

Buscando apoyo para el futuro

Para continuar su trayectoria ascendente, Sofía también está abierta a contar con patrocinadores e inversores que apuesten por su crecimiento y potencial. Sabe que la élite del tenis no se construye solo en la pista: el apoyo económico es clave para acceder a mejores entrenamientos, torneos internacionales y recursos que le permitan desarrollar todo su talento sin límites. Es buscar aliados que apuesten por tu proyecto, acompañar un talento emergente en su evolución y resultados.

ROCAFORT. VLC. SPD. Sofia Kova. promesa del tenis / Fernando Bustamante / LEV

Sin hablar de techos

Ni entrenador ni preparador físico se atreven a poner un número. Evitan rankings concretos. Prefieren hablar de máximo potencial. Cada deportista tiene un límite distinto y, en el caso de Sofía, coinciden en que todavía está lejos de alcanzarlo. Físicamente tiene margen de crecimiento y, con él, su juego seguirá evolucionando. El mensaje es claro: no se trata de correr más que nadie, sino de llegar más lejos.

Sofía Kova, futuro del tenis / F. Bustamante

Una convicción que no necesita ruido

Cuando se le pregunta por el torneo de sus sueños, no elige uno específico. Dice que cualquier Grand Slam sería un objetivo enorme. Lo pronuncia sin grandilocuencia, con la naturalidad de quien sabe que el camino será largo. Vive del trabajo diario, de la constancia y de esa idea sencilla que repite sin adornos: mejorar cada día.

Sofía Kova no parece tener prisa, pero tampoco frena. En un deporte donde el talento abre la puerta y la disciplina decide quién se queda, su mayor virtud es la convicción con la que sostiene cada paso. Y en eso, a sus 14 años, ya juega como una profesional. Ahora, ese camino necesita también aliados que crean en el proyecto y quieran formar parte de su evolución.

Datos de contacto:

Oks.valencia@gmail.com / 652 855 635