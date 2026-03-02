La española Cristina Bucsa gana en Mérida (México) su primer título individual

La tenista española Cristina Bucsa conquistó este domingo el torneo WTA 500 de Mérida (México) al superar en la final (6-1, 4-6, 6-4) a la polaca Magdalena Frech, el primer título individual de su carrera para dar un gran salto en el ranking mundial, que acompañó del trofeo en el dobles poco después junto a la china Xinyu Jiang.

Tras vencer en semifinales a la italiana Jasmine Paolini, su primera victoria sobre una 'Top 10' después de diez derrotas, Bucsa completó su asalto a la cita mexicana en un tenso pero serio encuentro definitivo. La cántabra, que había perdido el pasado noviembre la final del WTA 250 de Hong Kong, se llevó con autoridad la primera manga, pero encajó el primer set en contra del torneo con la reacción de Frech en el segundo.

En el tercer parcial, de nuevo Bucsa fue al ataque y logró el 'break' en el cuarto juego. La polaca, que había eliminado a la otra española en México, Jéssica Bouzas, en segunda ronda, se aferró a la pista dura norteamericana y rompió a la española cuando acariciaba la victoria. Sin embargo, Bucsa se desquitó ganando al resto.

Salto en el ranking

La española alzó su primer trofeo en individual y saltará de la posición 63 a la 31 del ranking mundial este lunes. Poco después, Bucsa firmó un doblete sin descanso conquistando el torneo mexicano en dobles junto a Jiang en la final con un 6-4, 6-1 contra la británica Maia Lumsden y la neerlandesa Isabelle Haverlag.

La de Torrelavega puso el broche a su gran semana con el octavo título en dobles, el primero con Jiang, en una sólida actuación de apenas una hora, para un palmarés que cuenta también con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. "Muy orgullosa. Me llevo bonitas emociones, mucha confianza por estos dos títulos, y a seguir trabajando, no hay más, mejorando los detalles que hoy no me han salido", dijo la española en rueda de prensa, pensando ya en Indian Wells, dirección que tomará sin tregua, a las 6.00.

Por otro lado, la estadounidense Peyton Stearns se impuso (7-6(8), 7-5) a su compatriota Taylor Townsend también este domingo en la final del WTA 250 de Austin (Texas), sobre pista dura. Stearns levantó en casa el segundo título de su carrera, tras el de Rabat (Marruecos), sobre tierra, en 2024.

Además, en el circuito de la ATP, el italiano Luciano Darderi derrotó (7-6(6), 7-5) al alemán Yannick Hanfmann para alzar el título de categoría 250 en Santiago de Chile. El italiano se desquitó de la final perdida hace dos semanas en Buenos Aires y sumó el quinto título de su palmarés, todos en tierra batida.