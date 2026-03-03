Carlos Alcaraz y Marc Márquez, nominados a los Laureus 2026 como 'Mejor deportista' masculino

El tenista Carlos Alcaraz, la futbolista Aitana Bonmatí, el piloto Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet son los deportistas españoles nominados a un Premio Laureus, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 20 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid, según anunciaron este martes los organizadores en la Real Casa de Correos de la capital, sede de la Comunidad de Madrid. Al acto asistieron los miembros de la Laureus World Sports Academy Marcel Desailly y Jessica Ennis-Hill, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Españoles nominados

Alcaraz, actual número uno del mundo y que en 2025 ganó Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, y Márquez, actual campeón del mundo de MotoGP, optarán al reconocimiento a 'Mejor Deportista' masculino. El murciano, que optó a este galardón el año pasado y que ganó el de 'Revelación' en 2024, y el catalán, que estuvo nominado en 2015 y 2020 esta categoría y que tiene una estatuilla también de 'Revelación' en 2014, tendrán como rivales al atleta sueco Mondo Duplantis, ganador el año pasado, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, el futbolista francés Ousmane Dembélé y el tenista italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz continuó su meteórico ascenso a la cima del tenis masculino en 2025, arrasando en los títulos de Grand Slam en el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos y llevando a Jannik Sinner a cuatro sets en la final de Wimbledon. Con 71 victorias y solo nueve derrotas a lo largo del año, Alcaraz recuperó el número 1 del mundo por primera vez en dos años, al tiempo que alcanzó su victoria número 250 en su carrera con solo 22 años. El jugador de 22 años ganó el Laureus World Breakthrough of the Year Award 2023 y fue nominado para este premio el año pasado.

Marc Márquez, que puso fin a una espera de seis años para conseguir su séptimo título mundial de MotoGP. El piloto de 32 años mantuvo una feroz rivalidad con su hermano menor, Álex, durante las primeras carreras de la temporada, pero fue el mayor quien finalmente encabezó la clasificación a falta de cinco carreras, convirtiéndose en el campeón mundial más veterano de la historia de MotoGP. Han pasado 12 años desde que Márquez ganó el Laureus World Breakthrough of the Year Award, lo que da fe del talento, la determinación y la ética de trabajo que hay detrás de su último campeonato. "Esta es mi sexta nominación a los Laureus World Sports Awards, pero sigo sintiendo la misma emoción que sentí al recibirla la primera, ¡hace ya 12 años! La calidad de los nominados demuestra lo especiales que son estos premios, y estoy encantado de estar preseleccionado junto a atletas tan prestigiosos.Ha sido un año que he disfrutado mucho pero también desafiante para mí. Llevaba mucho tiempo esperando volver a lo más alto, y esta temporada ha requerido un esfuerzo increíble para volver a ganar el título. Aún queda trabajo por hacer, pero es un honor muy especial estar nominado a este premio junto a atletas increíbles del tenis, fútbol, atletismo y ciclismo".

Por su parte, Bonmatí estará nominada por tercer año consecutiva al premio de 'Mejor Deportista' femenina de 2025 después de otra gran temporada con el FC Barcelona y con la selección, que le sirvió para ganar su tercer Balón de Oro consecutivo. La catalana, que aspira a ganar su segundo Laureus tras el recibido en 2024, tendrá como rivales a la keniata Faith Kipyegon y las estadounidenses Sydney McLaughin-Levrone y Melissa Jefferson-Wooden, todas atletas, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la nadadora estadounidense Katie Ledecky.

En el minuto 113 de la semifinal de la EURO Femenina de la UEFA, el gol de Aitana Bonmatí desde un ángulo cerrado dio a España su primera plaza en una final de la EURO. Fue el colofón a un año sensacional para la centrocampista, que llevó al FC Barcelona a un triplete nacional y a otra final de la UEFA Women's Champions League, en la que finalmente cayó su equipo por 1-0 ante el Arsenal. La Laureus World Sportswoman of the Year 2024 recibió su tercer Balón de Oro consecutivo, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ganar el premio tres veces. "Me gustaría dar las gracias a Laureus y a su panel de medios deportivos internacionales por nominarme a este premio por tercera vez consecutiva. Es un placer recibir este reconocimiento, pero esta nominación no habría sido posible sin mis compañeras de equipo y todo el personal y los entrenadores de mi club y de la selección nacional. Estos premios nos ayudan a los deportistas a dar visibilidad a nuestras propias causas: gracias a Laureus, mi trabajo y los logros de mis compañeros nominados pueden inspirar a niñas y niños de todo el mundo, y eso es un gran motivo de orgullo para mí".

La cuarta nominación española para los denominados 'Oscars del Deporte' es para Kilian Jornet, en la categoría de 'Deportista Mundial de Acción' gracias a su reto 'States of Elevation' con el que unió 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros de los Estados Unidos en bicicleta y a pie, acumulando 122.000 metros de desnivel positivo y más de 48.000 kilómetros recorridos en sólo 31 días. El ciclista Tom Pidcock, la 'rider' Chloe Kim, la 'skater' Rayssa Leal son los otros candidatos, el surfista brasileño Yago Dora y la surfista australiana Molly Pickburn.

Kilian Jornet, de 38 años, se propuso unir las 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en bicicleta y a pie, acumulando la asombrosa cifra de 122.000 metros de desnivel positivo y más de 4.800 kilómetros recorridos en solo 31 días de actividad. El reto, realizado íntegramente con fuerza humana, no se basaba únicamente en las cifras: Jornet esperaba fomentar una conexión más profunda con la naturaleza y compartir esa conexión con los demás a través de su viaje. Su extraordinaria hazaña ha sido reconocida con una nominación al Laureus World Action Sportsperson of the Year Award.

Otras nominaciones

Además, para la categoría de 'Mejor Equipo' los nominados son el Paris Saint-Germain francés, ganador de la Liga de Campeones, el equipo McLaren de F1, la selección inglesa femenina de fútbol, que derrotó a España en la final de la Eurocopa, el Equipo de Europa de la Ryder Cup, el equipo femenino indio de críquet y los Oklahoma City Thunder.

El futbolista francés Désiré Doue, el tenista brasileño Joao Fonseca, el jugador canadiense de baloncesto Shai Gilgeous-Alexander, el jugador de dardos británico Luke Litter, el piloto británico de F1 Lando Norris y la nadadora china Yu Zidi, optan al Laureus a 'Revelación', mientras que la tenista estadounidense Amanda Anisimova, el ciclista colombiano Egan Bernal, el golfista norirlandés Rory McIlroy, la atleta venezolana Yulimar Rojas, la futbolista inglesa Leah Williamson y el ciclista británico Simon Yates, al de 'Reaparición'.

Por otro lado, en la categoría de 'Mejor Deportista con Discapacidad', los nominados son el nadador brasileño Gabriel Araújo, el nadador italiano Simone Baarlam, la atleta suiza Catherine Debrunner, la jugadora estadounidense de hockey sobre hielo Kesley DiClaudio, el nadador checo David Kratochvil y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez. Finalmente, ASD Grupo Sportivo Valanga, Fútbol Más, King's County Tennis League, MindLeaps, Rugby for Good y Transformación Social serán uno de los proyectos reconocidos con el Laureus 'Sport for Good'.

Fútbol Más se fundó en Chile en 2008, y su labor en España se ha convertido en una parte fundamental de su esfuerzo por mejorar la vida de los jóvenes. Con presencia en Melilla, Andalucía y Madrid, así como en el País Vasco, Fútbol Más fomenta la cohesión social, la inclusión de género y el desarrollo comunitario a través del deporte. En 2025, tras el éxito de la EURO Femenina de la UEFA, se llevó a cabo el proyecto 'Más que Campeonas' en colaboración con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el objetivo de involucrar a más niñas y mujeres jóvenes en el deporte.

Lista completa de nominados

LAUREUS WORLD SPORTSMAN OF THE YEAR

Carlos Alcaraz (España) Tenis: ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, terminando 2025 como el número uno del mundo.

Ousmane Dembélé (Francia) Fútbol: máximo goleador de los seis títulos del Paris Saint-Germain en 2025, ganador del Balón de Oro y del premio FIFA The Best.

Mondo Duplantis (Suecia) Atletismo: ganó su tercer campeonato mundial consecutivo y estableció cuatro nuevos récords mundiales, manteniéndose invicto en 2025.

Marc Márquez (España) Ciclismo: campeón del mundo de MotoGP en 2025, con 11 victorias en 17 Grandes Premios.

Tadej Pogačar (Eslovenia) Ciclismo: ganó su tercer maillot amarillo en el Tour de Francia 2025, con cuatro victorias de etapa.

Jannik Sinner (Italia) Tenis: ganador del Abierto de Australia y Wimbledon, además del título de las Finales del ATP Tour y el Masters de París.

LAUREUS WORLD SPORTSWOMAN OF THE YEAR

Aitana Bonmatí (España) Fútbol: ganó su tercer Balón de Oro consecutivo tras ganar el triplete nacional con el FC Barcelona y llegar a las finales de la Liga de Campeones y la Eurocopa.

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.) Atletismo: se convirtió en la segunda mujer en ganar la Triple Corona del Campeonato Mundial: los 100 m, 200 m y 4x100 m.

Faith Kipyegon (Kenia) Atletismo: ganó su cuarta medalla de oro en el Campeonato Mundial en la final de 1500 m: la primera mujer en lograr la hazaña.

Katie Ledecky (EE. UU.) Natación: ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Acuáticos, lo que eleva su cuenta total de medallas en el Campeonato Mundial a 30.

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.) Atletismo: rompió el récord del Campeonato Mundial de 400 m, al ganar el oro con el equipo estadounidense en el relevo 4x400 m.

Aryna Sabalenka Tenis: finalizó el año como número uno del mundo por segundo año consecutivo, después de llegando a tres finales de Grand Slam y ganando el US Open

LAUREUS WORLD TEAM OF THE YEAR

Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra (Reino Unido): defendió su título de la Eurocopa con una victoria en la tanda de penaltis sobre la vigente campeona del mundo, España.

Equipo Europeo de la Ryder Cup Golf: conquistó su 16.º título de la Ryder Cup tras una victoria por 15-13: la primera victoria europea a domicilio desde 2012.

Equipo Femenino de Críquet de India: ganó su primer título de la Copa del Mundo, tras registrar la mayor cantidad de carreras en persecución en la historia de los ODI femeninos en una victoria en semifinales contra Australia.

McLaren Formula One Team (Reino Unido): ganó su décimo Campeonato Mundial de Constructores a falta de seis carreras.

Oklahoma City Thunder (EE. UU.): Baloncesto: igualó a los Chicago Bulls de la temporada 1996/97 con la mayor cantidad de victorias en la NBA, camino de ganar su primer campeonato.

París Saint-Germain (Francia) Fútbol: ganó su primer título de la UEFA Champions League, derrotando al Inter de Milán por 5-0, y un total histórico de seis títulos a lo largo del año.

LAUREUS WORLD BREAKTHROUGH OF THE YEAR

Désiré Doué (Francia) Fútbol – marcó dos goles con el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League y quedó segundo en la votación para el Trofeo Kopa de la FIFA 2025

João Fonseca (Brasil) Tenis – Debutó en los cuatro torneos del Grand Slam, llegando a la tercera ronda del Abierto de Francia y Wimbledon

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) Baloncesto – se convirtió en el cuarto jugador en la historia del baloncesto en ganar el MVP de la temporada regular de la NBA, el MVP de las Finales y el título de máximo anotador en la misma temporada

Luke Littler (Reino Unido) Dardos – se convirtió en el campeón más joven de la historia del PDC World Darts, completando la Triple Corona en su carrera

Lando Norris (Reino Unido) Fórmula 1 – ganó su primer título mundial de pilotos de Fórmula 1 en la última carrera de la temporada

Yu Zidi (China) Natación – la medallista más joven de la historia en los Mundiales de Natación, con solo 12 años

LAUREUS WORLD COMEBACK OF THE YEAR

Amanda Anisimova (EE.UU) Tenis – llegó a las finales de Wimbledon y del US Open, dos años después de alejarse del tenis para priorizar su salud mental

Egan Bernal (Colombia) Ciclismo – ganó su primera etapa en una Gran Vuelta desde un accidente casi mortal en 2022

Rory McIlroy (Reino Unido) Golf – ganó su primer título de Masters, poniendo fin a una espera de 11 años para conseguir otra victoria en un torneo importante

Yulimar Rojas (Venezuela) Atletismo – estableció el récord del Mundial de Atletismo en triple salto, un año después de someterse a una operación por una rotura del tendón de Aquiles

Leah Williamson (Reino Unido) Fútbol – ganó la UEFA Champions League y la Eurocopa, un año después de volver al fútbol tras una lesión en el ligamento cruzado anterior

Simon Yates (Reino Unido) Ciclismo – ganó el Giro de Italia de 2025, siete años después de perder una ventaja de 38 minutos en 2018

LAUREUS WORLD ACTION SPORTSPERSON OF THE YEAR

Yago Dora (Brasil) Surf – ganó su primer título del Campeonato Mundial de la WSL y se aseguró el puesto número 1 del ranking mundial de la WSL

Kilian Jornet (España) Trail Running – coronó las 72 cimas de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en solo 31 días

Chloe Kim (EE.UU) Snowboard – se convirtió en la mujer más condecorada en la historia de los X Games con una octava medalla de oro en Superpipe

Rayssa Leal (Brasil) Skateboard – ganó la medalla de oro en Street en el Campeonato Mundial de Skateboarding

Molly Picklum (Australia) Surf – ganó su primer campeonato de la World Surf League tras derrotar a la campeona de 2023, Caroline Marks, en una eliminatoria al mejor de tres

Tom Pidcock (Reino Unido) Ciclismo – ganó el título Europeo de XCO, así como su primer podio en una Gran Vuelta, en la Vuelta a España

LAUREUS WORLD SPORTSPERSON OF THE YEAR WITH A DISABILITY

Gabriel Araújo (Brasil) Natación adaptada – ganó tres medallas de oro en el Mundial de Natación Adaptada de 2025, al tiempo que batió el récord mundial en 150 m estilos individual

Simone Barlaam (Italia) Natación adaptada – cuatro medallas de oro en el Mundial de Natación elevaron su palmarés a 21

Catherine Debrunner (Suiza) Atletismo Adaptado – ganó cinco medallas de oro en el Mundial de Atletismo Adaptado, estableciendo un récord del campeonato en los 1.500 m T54

Kelsey DiClaudio (EE.UU) Hockey Hielo Adaptado – terminó el Mundial como MVP y máximo anotador

David Kratochvil (Chequia) Natación Adaptada – ganó cuatro medallas de oro, dos de bronce y una de plata en el Mundial de Natación Adaptada

Kiara Rodríguez (Ecuador) Atletismo Adaptado – ganó tres medallas de oro y estableció el récord del campeonato femenino de salto de longitud T47 en el Mundial

LISTA PARA EL LAUREUS SPORT FOR GOOD

A.S.D Gruppo Sportivo Valanga (Italia) Multideporte e inclusión: ofrece oportunidades educativas mediante una combinación de talleres deportivos y psicología deportiva

Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar: promueve la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través de torneos de fútbol

King's County Tennis League (EE.UU) Tenis e Inclusión – elimina las barreras económicas que impiden a los jóvenes locales acceder al tenis

MindLeaps (Global) Baile y Empleabilidad – Desarrolla las habilidades cognitivas a través de un innovador programa de clases de baile y enseñanza académica

Rugby For Good (Hong Kong, China) Rugby e Inclusión – defiende la equidad social y de género para los niños con TDAH

Transformación Social TRASO (México) Artes marciales y bienestar: ofrece clases de boxeo y artes marciales dos veces por semana, además de terapia grupal dirigida por profesionales