El próximo reto de Carlos Alcaraz
El número uno del mundo, ante el reto de ser el octavo jugador campeón en Indian Wells y Miami el mismo año
EFE
Nuevo objetivo para Carlos Alcaraz. A sus 22 años es el número 1 del tenis mundial con cierta holgura, necesita plantearse retos para continuar al nivel que viene mostrando desde hace tiempo -58 partidos ganados de los últimos 61 disputados- y el siguiente es el de ser el octavo jugador en llevarse en el mismo año los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, lo que se conoce como sunshine double -doble soleado-.
El joven murciano, ya ganador de 26 títulos, siete de ellos Grand Slam, y que esta temporada acumula 12 triunfos en 12 partidos jugados para ser campeón en el Abierto de Australia y en el ATP 500 de Doha, afrontará desde esta semana la gira americana con dos torneos de gran prestigio que ya ganó -levantó el trofeo en California en 2023 y 2024 y en Florida en 2022-. Su desafío para este año es el de repetir con los dos títulos en el mismo curso, algo que sólo hicieron siete jugadores con el serbio Novak Djokovic logrando ese doblete en cuatro ocasiones, el que más.
El de Belgrado, aún en activo a sus 38 años y siendo tercero en la clasificación internacional tras dos jóvenes como el propio Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, lo consiguió en 2011, 2014, 2015 y 2016. Le sigue en esa selecta lista el suizo Roger Federer, quien completó el sunshine double en 2005, 2006 y 2017.
Los otros campeones en Indian Wells y Miami durante una misma campaña fueron los estadounidenses Jim Courier en 1991, Michael Chang en 1992, Pete Sampras en 1994 y Andre Agassi en 2001 y el chileno Marcelo Rios en 1998. El mallorquín Rafa Nadal no lo consiguió a pesar de ganar en Indian Wells en 2007, 2009 y 2013 porque en Miami nunca alzó el título.
Debuta en segunda ronda
En la edición de este 2026 en el torneo de la Costa Oeste Alcaraz debutará directamente en la segunda ronda enfrentándose al ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov, veterano de 34 años y número 42 del ranking -fue el tercero en noviembre de 2027- y el francés Terence Atmane, de 24 y que ocupa el puesto 52. A Dimitrov Alcaraz le domina en el cara a cara por 4-2 y frente a Atmane aún no se enfrentó en el circuito.
El sorteo realizado determinó para el jugador de El Palmar un cuadro exigente en el que podría aparecer Djokovic en unas posibles semifinales y Sinner en una hipotética final. Antes podría tener en su camino a rivales como el argentino Francisco Cerundolo en la tercera ronda, el noruego Casper Ruud en los octavos de final, al australiano Alex de Miñaur en los cuartos, todos ellos instalados en el top 20.
