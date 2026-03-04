¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells? Fecha y dónde ver su primer partido por TV

Carlos Alcaraz busca su tercer título en las pistas rápidas del Indian Wells Tennis Garden, ya ganó el torneo en 2023 y 2024. En esta ocasión, llega al desierto californiano como número uno del mundo y tras un comienzo de temporada para enmarcar al proclamarse campeón en el Open de Australia y convertirse en el tenista más joven en completar el Grand Slam. Y con un nuevo reto en el horizonte en este torneo.

El camino hacia la gloria de California no será fácil, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Daniil Medvedev y Alexander Zverev serán los principales rivales en la pista dura de la Costa Oeste. El primer obstáculo en el camino de Alcaraz hacia el título no será ni mucho menos fácil de superar. Al murciano le ha tocado un debut de máxima exigencia, en el que medirá sus fuerzas ante el ganador del cruce de primera ronda entre Grigor Dimitrov y Térence Atmane.

¿Cuándo debuta Alcaraz en Indian Wells 20026?

El primer partido de Alcaraz en Indian Wells, en el que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Grigor Dimitrov y Térence Atmane, todavía no tiene fecha asignada. Este se disputará en el marco de la segunda ronda de competición, prevista entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo.

BNPPARIBASOPEN

Dónde ver por televisión el torneo

Movistar Plus+ mantiene firme la empuñadura de la raqueta en un arranque de 2026 espectacular tras las victorias de Carlos Alcaraz en Australia y Catar. La plataforma ofrecerá en directo y en exclusiva el BNP Paribas Open - Indian Wells, primer ATP masters 1000 de la temporada, uno de los torneos favoritos de los amantes del tenis (del miércoles 4 al domingo 15 de marzo).

El torneo considerado 'quinto grande' llega con fuerza a Movistar Plus+, que retransmitirá en directo todo lo que ocurra en cuatro pistas de manera simultánea a través de los diales de Deportes por M+, con los narradores Borja Zugadi, Miguel Ángel Calleja, Iñaki Cano, Guille Giménez e Irene Gómez y con Ana Salas y Juan Martín Rodríguez como comentaristas.