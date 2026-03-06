Carlos Alcaraz ya tiene rival para su debut en Indian Wells

Carlos Alcaraz ya sabe quién será su rival para debut en el torneo de Indian Wells, primer ATP Masters 1000 de la temporada. El primer partido del murciano será ante Grigor Dimitrov, después de que el búlgaro superara este jueves la primera ronda contra el francés Térence Atmane por 6-4, 5-7, 6-4, mientras que de los jugadores de la 'Armada' que jugaron este jueves sólo pasó Roberto Bautista.

Alcaraz esperaba rival para su primer partido en el desierto californiano, torneo que ya ha levantado en dos ocasiones (2023 y 2024) y donde este 2026 va por la misma parte del cuadro que el serbio Novak Djokovic, posible rival en semifinales, mientras que el italiano Jannik Sinner comanda el otro lado.

El de El Palmar empezará en segunda ronda contra un Dimitrov que tuvo que sudar para acudir a la cita del sábado con el flamante campeón del Abierto de Australia y del torneo de Doha. El español tiene un 4-2 favorable en los duelos contra el búlgaro, siendo el último enfrentamiento precisamente en Indian Wells el año pasado, donde se impuso Alcaraz en octavos de final.

Nuevo look de Carlos Alcaraz: La era mullet / SD

El murciano, afianzado en el número uno del mundo, pone en juego en la cita estadounidense su espectacular e invicto arranque de 2026, con un 12-0 y esos dos títulos, incluido el 'grande' que le faltaba en Melbourne para convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam'.

Victoria de Bautista

Por otro lado, el jueves trajo el estreno de Roberto Bautista, Rafa Jódar y Dani Mérida, con la única victoria del primero, que se impuso al húngaro Fabian Marozsan en un duro partido decidido en tres sets por 6-4, 6-7(2), 6-4.

En cambio, los jóvenes Jódar y Mérida, ambos clasificados desde la fase previa, no pudieron superar su primer partido en un Masters 1000 tras caer ante el chileno Alejandro Tabilo (6-1, 6-2) y el estadounidense Alex Michelsen (6-3, 6-4).