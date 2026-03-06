Roberto Bautista se cruza con el campeón del último Indian Wells

El único representante valenciano en el torneo de Indian Wells, Roberto Bautista, sufrió en su debut en el torneo, pero finalmente pudo llevarse la victoria ante el húngaro Fabian Marozsan en tres sets por 6-4, 6-7 y 6-4. Un partido que duró 2 horas y 20 minutos, que le dio el pase a la segunda ronda, donde le espera el vigente campeón del torneo, Jack Draper.

El británico, número 14 de la ATP, fue el verdugo del propio Carlos Alcaraz en la anterior edición, al derrotarle en semifinales por 6-1, 0-6 y 6-4. Ya en la final, se impuso al húngaro Holger Rune por un doble 6-2.

Rivales de Bautista y Djokovic

El murciano, primer cabeza de serie, ya sabe que debutará en segunda ronda ante el búlgaro Grigor Dimitrov (42 del ranking ATP), quien superó al francés Terence Atmane por 6-4, 5-7 y 6-4.

Mientras, Novak Djokovic debutará también este sábado ante Majchrzak (número 57 de la ATP), que se deshizo del también francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-3, 1-6 y 7-5.

Carlos Alcaraz y el búlgaro Grigor Dimitrov, en uno de sus últimos precedentes. / EP

2026 de récord para Alcaraz

Carlos Alcaraz Garfia está marcando territorio desde el comienzo del año y lleva sumados 2.500 puntos en los dos primeros meses de 2026, que es su tope y, de hecho, son sólo 301 menos de los que acumuló contando los logrados durante ese tramo de la temporada en sus seis campañas anteriores juntas en el circuito ATP.

Es un inicio fulgurante de curso por parte del joven tenista murciano, quien a sus 22 primaveras es el número 1 del mundo. El jugador entrenado por Samuel López desde la ruptura con Juan Carlos Ferrero, que se produjo el pasado diciembre, ganó sus 12 encuentros en este periodo para ser campeón en el Abierto de Australia y en el ATP 500 de Doha.

Su siguiente compromiso será este sábado en horario aún por determinar contra el búlgaro Grigor Dimitrov en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells.

Noticias relacionadas

Será el séptimo enfrentamiento entre el de El Palmar y el de Haskovo, veterano de 34 años y que ocupa el puesto 42 en el ranking internacional -fue tercero en noviembre de 2027- y ese cara a cara lo domina Alcaraz por 4-2. El último enfrentamiento entre ambos se lo llevó Carlos por un doble 6-1 en los octavos de final precisamente de Indian Wells en 2025.