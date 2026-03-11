Horario y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz contra Ruud en Indian Wells

Turno de nuevo en Indian Wells para Carlos Alcaraz. Tras vencer a Arthur Rinderknech de segunda ronda de Indian Wells, el murciano pone el punto de mira en los octavos de final del torneo americano, donde se mide a Casper Ruud. El de El Palmar busca seguir avanzando en un torneo que ha ganado hasta en dos ocasiones (2023 y 2024) y quiere seguir adelante con su imparable racha de imbatibilidad de este inicio de temporada. Su próxima parada son los octavos de final del Masters 1.000 de la ATP.

Alcaraz se enfrenta a Casper Ruud, número 13 del mundo. El tenista noruego ha vencido a Shevchenko y Valentin Vacherot en las dos primeras rondas del torneo y se mide ahora en octavos de final a Carlos Alcaraz. Son seis las veces que se han enfrentado ambos rivales, con un récord de cinco victorias para el murciano y una para el noruego.

En caso de superar los octavos de final deberá hacer frente al ganador del encuentro entre Hijikata y Cameron Norrie. Sería la antesala a un posible enfrentamiento contra Novak Djokovic, que a su vez daría acceso a una hipotética final contra Jannik Sinner. El murciano parece imparable en este inicio de año y quiere seguir sumando sensaciones y títulos para ampliar su distancia al frente del ranking ATP.

¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Casper Ruud, correspondiente a los octavos de final de Indian Wells, se disputará este miércoles 11 de marzo. El encuentro se celebrará en el tercer turno de la pista central, después de dos duelos del cuadro femenino, aproximadamente a las 22:30 horas (CET). En todo caso, el partido se disputará una vez termine el Karolina Muchova-Iga Swiatek y el Jessica Pegula-Belinda Bencic.

Alcaraz pasa de ronda en Indian Wells / SD

¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes. Además, tienes toda la información del torneo en la página web de Superdeporte.es.