¿Cuándo juega Alcaraz los cuartos de final de Indian Wells? Su próximo rival es Cameron Norrie

Carlos Alcaraz avanza con paso firme en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos), ya está en cuartos de final, donde le espera Cameron Norrie. ¿Cuándo juega su próximo partido? El británico se verá las caras con el tenista murciano a las 03:00 hora española de este viernes 13 de marzo. Ambos se han enfrentado ocho veces, con un 5-3 favorable al murciano, aunque el británico se ha llevado tres de sus últimos cinco duelos. Sin embargo, ahora Alcaraz parece una apisonadora a la que cualquier reto le parece insuficiente. A su formidable inicio de 2026, hay que sumar ya el pleno al quince para jugar por quinto año consecutivo los cuartos de final en Indian Wells

El español arrolló este miércoles al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2) . El número uno del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter a Ruud (n.13), en un partido mucho más plácido al que enfrentó en la ronda anterior con el francés Arthur Rinderknech (n.28). Fue la decimoquinta victoria de este 2026 para Alcaraz, que sigue invicto en la presente temporada (15-0) con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Estados Unidos y el ATP 500 de Doha.

Alcaraz hace lo que quiere, está a un nivel altísimo, desplegó su habitual repertorio de voleas, globos y golpes imposibles para el resto de mortales, ante los que Ruud, impotente, no pudo más que reírse. Más impresionante aún: ganó el 100 % de sus primeros 24 puntos con el primer saque, hasta su quinto juego del segundo set. Combinando potencia y finura, el del Palmar será muy difícil de detener.

Alcaraz avanza con paso firme en un torneo que conquistó en 2023 y 2024 pero que se le escapó en 2025, eliminado en semifinales a manos del británico Jack Draper. En la próxima ronda, que se disputará este jueves, Alcaraz se medirá con el británico Cameron Norrie (n.29), que este miércoles se deshizo con solvencia del australiano Rinky Hijikata (n.112) por 6-4 y 6-2. De los nueve partidos que han disputado, dos de ellos han sido en Indian Wells, ambos con el mismo resultado: victoria para Carlos Alcaraz. En el caso de pasar de ronda, el murciano se enfrentará al vencedor del partido entre Jack Draper y Daniil Medvedev.

Noticias relacionadas

Carlos Alcaraz celebra su victoria sobre Arthur Rinderknech en Indian Wells. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie de este viernes 13 de marzo se disputará a las 03:00 hora española. El encuentro de cuartos de final se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'.