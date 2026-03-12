Cristina Bucsa, Kaitlin Quevedo, Leyre Romero, Guio Maristany y Sara Sorribes, jugarán la BJK Cup en Eslovenia.

La reciente ganadora del WTA 500 de Mérida, Cristina Bucsa, liderará la Selección Española Iberdrola de Tenis en el Qualifier de la Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026 ante Eslovenia, los próximos 10 y 11 de abril. La acompañarán la debutante Kaitlin Quevedo, Leyre Romero, Guiomar Maristany y una Sara Sorribes que vuelve al equipo capitaneado por Carla Suárez.

La eliminatoria en la que se decidirá el pase para las Finales de Shenzhen (China), se disputará en el Tenis Center Portoroz de esta ciudad balneario de la Costa del Mar Adriático, el viernes 10 (13:00 horas) y sábado 11 de abril (11:00h). Los partidos se jugarán en tierra batida y podrán verse en abierto en Teledeporte.

La seleccionadora nacional ha valorado que: "Tenemos esa combinación de jugadoras con experiencia como Cristina y Sara, y otras jóvenes con mucha proyección como Kaitlin, que es su primera convocatoria. Intentaremos dar el cien por cien como siempre hacemos. Las chicas están con muchas ganas e iusión, deseando que llegue esa semana".

El número uno de Bucsa

Cristina Bucsa (#31) llegará a la cita como Nº 1 española del momento, cerca del Top-30 mundial, tras conquistar su primer título WTA 500 en Mérida (México) a principios de este mes de marzo. La cántabra debutó en individuales con la selección el pasado año, logrando el primer punto de la victoria sobre Chequia en la fase inicial de grupos.

"Para Cristina va a ser una semana importante, va como líder del equipo pudiendo jugar en individual y dobles. A mí me da mucha tranquilidad, va a ser clave para nosotras y seguro que va a ayudar también a las jugadoras jóvenes. Está en su mejor momento y ojalá que llegue con más confianza, aún si cabe, de la que tiene ahora. La esperamos siempre con los brazos abiertos", ha explicado Suárez.

Sara Sorribes y Cristina Bucsa, bronce en París / COE

Debut de Kaitlin Quevedo

La novedad de la convocatoria es la grancanaria de 20 años Kaitlin Mª Quevedo (#133), nacida en Estados Unidos y que compite bajo bandera española desde principios de 2026. Consolidada en el Top-150 como cuarta raqueta española, este curso cuenta con un puesto de cuartofinalista en el segundo WTA 125 de Oeiras, además de sumar su primera victoria WTA 250 de Auckland, donde alcanzó la segunda ronda tras superar la fase previa.

Según la capitana: "Es una jugadora que viene con mucha proyección. Ya está dentro de las 150 primeras, jugando torneos importantes dentro del circuito, y nos va a dar esa frescura de las jugadoras jóvenes. Me consta que tenía muchas ganas de ir convocada con el equipo, esa ilusión también nos vendrá muy bien y ojalá que para ella sea una muy buena experiencia."

Regreso de Sara Sorribes

Leyre Romero (#144) repite convocatoria tras su presencia en las Finales de 2025 –aunque no llegó a debutar–, mientras que Guiomar Maristany (#171) y Sara Sorribes (#449) regresan al equipo tras su última participación en el Qualifier del pasado año en Ostrava. En el caso de la medallista olímpica, lo hará tras la pausa que hizo en su carrera por problemas mentales y físicos.

La seleccionadora nacional se ha mostrado especialmente contenta por su vuelta al equipo: "Volver a contar con Sara es muy importante después de esa recuperación que ha tenido. Lo que más feliz me hace es que haya vuelto a coger esa ilusión por el tenis, por volver a competir. Dentro del equipo es muy importante, el año pasado la echamos mucho de menos en la eliminatoria contra Ucrania. Ahora la tenemos de vuelta y va a ser clave para el dobles porque ya hemos visto que rinde muy bien formando pareja con Cristina."

Sara Sorribes / JUANJO MARTIN

Nuevo ayudante técnico

Sobre el rival ha explicado que: "El hecho de jugar fuera de casa siempre dificulta un poco más la eliminatoria, pero bueno, tenemos ya experiencia jugando a domicilio. Eslovenia tiene un equipo muy completo, son jugadoras que se conocen muy bien entre ellas, son como una familia. Al final, son jugadoras a las que les gusta luchar, son guerreras cuando juegan por su país y se suelen crecer. Pero jugar al aire libre, en tierra batida, es algo que a nosotras nos puede venir bien e intentaremos aprovechar esas condiciones."

Como novedad, la capitana Carla Suárez contará con el apoyo técnico de Óscar Serrano, que se incorpora al staff de la selección nacional este 2026. España buscará su quinta presencia consecutiva en las Finales de la BJK Cup. La temporada pasada obtuvo la clasificación tras firmar una brillante victoria en el Qualifier jugado en Ostrava ante Brasil y la anfitriona Chequia. Posteriormente, cayó eliminada en cuartos de final ante Ucrania (2-0).