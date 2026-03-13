Alcaraz-Medvedev: Horario y dónde ver las semifinales de Indian Wells

A un paso de la gran final de Indian Wells. Carlos Alcaraz disputa por quinta edición consecutiva las semifinales de Indian Wells, torneo que conquistó en 2023 y 2024, y lo hará frente a un viejo conocido: Daniil Medvedev. El tenista murciano, ganador de este torneo en 2023 y 2024, busca volver al partido por el título tras haber caído el año pasado en semifinales ante Jack Draper.

El número uno de la ATP pisa por quinto año consecutivo la semifinal del torneo californiano y sigue invicto en 2026. Es el primero tenista que lo logra antes de cumplir los 23 años, dejando atrás el registro de Rafael Nadal (4). Se medirá a Daniil Medvedev que venció al vigente campeón Draper por 6-1 y 7-5.

Alcaraz y Medvedev se han enfrentado ocho veces, con un balance de 6-2 favorable al murciano. El tenista ruso llega a este encuentro tras vencer sus últimos ocho partidos y todos en sets corridos. Mientras, el español mantiene su racha invicta en este 2026 con 16 partidos jugados y otros tantos ganados.

Una hora y 33 minutos necesitó para vencer 6-3, 6-4 al británico Cameron Norrie y colarse a semifinales del torneo por quinto año consecutivo. Sin embargo, tuvo que exigirse al máximo para conseguirlo, mucho más de lo que sugiere el simple marcador. Su nivel de juego en el torneo es imbatible, aunque ahora llega la parte decisiva.

El sábado en semifinales, a las que llega con récord perfecto de 16-0 en el año, medirá a Daniil Medvedev, contra el que tiene un récord de 6-2. El número 11 del mundo, sin embargo, ha ganado sus últimos ocho partidos, y todos en sets corridos, por lo que representará un duro reto para Alcaraz en su intención de avanzar a la final en Indian Wells por tercer año.

Horario de las semifinales de Alcaraz con Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz jugará la semifinal ante Daniil Medvedev este sábado 14 de marzo en un horario por determinar cuando se conozca el orden de juego de este partido y la otra semifinal que enfrenta a Jannik Sinner y Alexander Zverev.

Dónde ver en TV y online el partido

El primer Masters 1000 de la temporada se podrá ver a través de Movistar+, tanto en su canal Vamos, en Movistar Plus o en Movistar Deportes. Movistar retransmitirá en directo todo lo que ocurra en cuatro pistas de manera simultánea a través de los diales de Deportes por M+.