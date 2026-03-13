Alcaraz sigue batiendo récords en Indian Wells

Carlos Alcaraz sigue intratable en este inicio de temporada en el circuito ATP. Su juego y sus números acreditan su gran momento. El tenista murciano disputó su partido 200 en pista dura el que ganó por 6-3 y 6-4 al británico Cameron Norrie en los cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, y acredita un 158-42 en victorias-derrotas en esa superficie, lo que supone un 79 % de éxitos. Esta marca se sitúa por encima del 78,9 del estadounidense Andre Agassi, del 77,4 del mallorquín Rafa Nadal y del 73,9 del escocés Andy Murray y no tan lejos del 84,3 del serbio Novak Djokovic y del 83,4 del suizo Roger Federer. Otro récord más para el español.

El actual número 1 del mundo, que en las semifinales del torneo que se celebra en California se enfrentará a Daniil Medvedev ya buscando el pase a la final del domingo, alcanzó esa cifra redonda de encuentros en pista dura demostrando que, por mucho que desde niño se acostumbrara al juego practicado sobre tierra batida, como es norma en España, se adapta a cualquier terreno y eso habla muy bien de su nivel tenístico.

De hecho, no anda muy lejos del promedio que presenta pisando la arcilla, que es del 84,4 % (103 choques ganados y 19 perdidos), mientras que en hierba, superficie en la que jugó bastante menos, su media es de un extraordinario 89,7 % (35-4).

Entre los mejores de la historia del tenis

Porcentualmente, está entre los mejores jugadores de la historia del tenis, aunque en términos globales aún aparece lejos de los que más ganaron, algo lógico debido a que apenas tiene 22 años. El tope de encuentros vencidos en pista rápida en la historia de la ATP, aunque no con el mejor promedio, es para Federer, quien ganó 783 choques de 938 jugados en ese terreno (83,4 %) y 71 de sus 103 campeonatos. Le siguen Djokovic con 741 triunfos en 879 (84,3 %) y 72 de 101 títulos, Agassi con 592 en 750 (78,9 %) y 46 de sus 60 trofeos, Nadal con 518 en 669 (77,4 %) y 25 de 92 entorchados y Murray con 503 en 680 (73,9 %) y 34 de 46 títulos pisando cemento.

Estos cinco son los únicos tenistas de la ATP, todos ya retirados excepto Djokovic, aún en activo a sus 38 años, que superan el medio millar de victorias en este tipo de superficie y Carlos Alcaraz tiene temporadas por delante para llegar a esas cotas. Y es que si sigue a este nivel, la temporada puede ser un prolífica.

Más récords al alcance

Alcaraz es ahora el cuarto jugador en la era Open (desde 1968) con al menos 34 victorias consecutivas sobre pistas rápidas al aire libre, igualando a Pete Sampras (34), Roger Federer (46) y Jimmy Connors (55). La última vez que el español perdió en estas condiciones fue el año pasado en su debut en Miami y ante David Goffin. A partir de ahí, todo ha sido sonrisas para el diestro de 22 años. Al punto que el invicto está cerca de completar el año entero.

Además, ahora es el primer jugador con al menos cinco semifinales en Indian Wells antes de cumplir los 23 años, dejando atrás el registro de su compatriota Rafael Nadal (4).