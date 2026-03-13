Dani Gimeno, nuevo director de la Copa Faulconbridge

La Copa Faulconbridge cambia de dirección y después de cuatro años con Pablo Andújar al frente, otra leyenda del tenis valenciano como Dani Gimeno, toma su relevo de cara a una edición que ha cambiado de fecha y que se disputará del 11 al 17 de mayo, ya en categoría Challenger 175.

Gimeno, que sigue al frente de la prestigiosa Academia GTennis, donde lleva a talentos como Andrés Santamarta, compatibilizará su trabajo con un nuevo doble reto, ya que además de la dirección del torneo, será también el nuevo capitán del equipo absoluto masculino del CT Valencia, tal y como anunció este viernes el presidente del club, Ole Andresen.

"Estamos entusiasmados, fue un jugador profesional, ahora es copropietario y codirector de una de las mejores academias de España, GTennis, y ha sido un jugador que siempre ha representado al CT Valencia. Más allá de sus conocimientos técnicos como tenista y entrenador, lo que valoramos de Dani son sus cualidades como persona. Estamos encantadísimos por motivo doble, por ser el nuevo director de la Copa Faulconbridge y por ser el nuevo capitán del equipo absoluto masculino del CT Valencia.

Dani Gimeno, agradecido

Por su parte, el propio Dani Gimeno, que llegó a ser número 48 en el ranking ATP en 2013, valoró también esta nueva responsabilidad que asume. "Siento orgullo y responsabilidad por el cargo, por lo que significa la Copa Faulconbridge y también por la confianza que deposita el club en mí, por todos los años que llevo en el club y con ganas de hacerlo bien y aportar mi granito de arena, mi experiencia en torneos, de ir por el mundo, lo que vas cogiendo de un torneo y de otro que te gusta para intentar hacerlo aquí. Y estoy muy agradecido al club por la oportunidad".

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Cabe recordar que en la edición del año pasado ganada por el británico Jan Choinski, se vivió también un momento muy emotivo con la retirada del tenis profesional de Albert Ramos después de 18 temporadas, quien jugó el último partido de su carrera en la arcilla del CT Valencia, donde cayó en cuartos de final ante el que después sería campeón del torneo.