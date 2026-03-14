El torneo internacional sub'18 más importante de España vuelve a la Academia JC Ferrero

El primer torneo junior organizado en España tuvo lugar en la Academia de Juan Carlos Ferrero, por entonces conocida como EQUELITE y aun contando con Juan Carlos Ferrero como jugador que se formaba en la Academia y que ya había dado a España la primera Copa Davis. Desde entonces, el torneo se ha desarrollado anualmente y ha ido creciendo hasta ser el de mayor grado de España y con un cuadro más grande de lo habitual. Una parada obligatoria para las mejores raquetas junior (sub18) del mundo.

CHUAN DING CHINA / Academia JC Ferrero

Presencia internacional

Con más de 35 nacionalidades representadas en el torneo, las jóvenes promesas del mañana buscan sumar los últimos puntos necesarios para acceder a Roland Garros, o posicionarse con mayor ventaja en el cuadro. Este torneo es una gran oportunidad para medir el buen nivel de la cantera española. La “Armada junior” no suele decepcionar: Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Alejandro Davidovich, Nicolas Almagro, Rebeka Masarova Pablo Andujar, Cristina Bucsa o Jaume Munar son algunos de los nombres españoles que copan el impresionante palmares. Junto a los españoles, otros jugadores que vemos competir en el circuito profesional hoy en día también compitieron en las rondas finales de este prestigioso torneo: Andrey Rublev (Top5ATP), Diana Schnaider (Top11 WTA) y Arthur Fils (Top14ATP).

FER TRAVADO ESP / Academia JC Ferrero

Primera ronda

En los partidos de primera ronda del Memorial Eduardo Ferrero, disputados este sábado, el protagonista principal ha sido el viento, que ha arreciado y complicado la consecución de la jornada, permitiendo destacar a los jugadores que mejor se han adaptado y mayor resiliencia han mostrado ante la adversidad. En la jornada del domingo se decidirán los jugadores que accederán al cuadro final para poder competir junto con los mejores jugadores del circuito internacional sub18. El cuadro cuenta con jugadores como mínimo dentro del Top200 y cuenta como españoles mejor clasificados: Tito Chavez, nº22 del ranking masculino, y Paola Pinera, nº50 del femenino.

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El torneo está abierto al público y de disputará hasta el sábado 21 de Marzo. Una oportunidad única para conocer el tenis del futuro y comprobar la salud del tenis español.