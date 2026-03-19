Venus Williams pierde ante una tenista a la que le faltan cinco dedos

La estadounidense Venus Williams quedó eliminada este jueves por la británica Francesca Jones en la primera ronda del WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos) y sigue sin superar ese trámite en el circuito desde su participación en Washington.

Jones, número 93 del mundo, derrotó a Williams por un doble 7-5 en una hora y 51 minutos de partido. La británica nació con una rara condición genética que le dejó con tres dedos y un pulgar en cada mano, además de tres dedos en el pie derecho y cuatro en el izquierdo.

Desde que regresó al tenis profesional el verano pasado en Washington, Williams ha sido eliminada en primera ronda en todos los eventos individuales en los que ha participado, salvo en el torneo capitalino, donde alcanzó la segunda ronda.

A sus 45 años, sin capacidad para jugar individuales

La mayor de las Williams, de 45 años, ha disputado los torneos de Washington, Cincinnati, Abierto de Estados Unidos, Auckland, Hobart, Abierto de Australia, Austin, Indian Wells y Miami.

Ha tenido mejor fortuna en dobles, en los que alcanzó los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos junto a la canadiense Leylah Fernandez. Ambas volverán a formar pareja en el cuadro de dobles de Miami.

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Pese a la derrota, Venus, tres veces campeona en Miami (1998, 1999 y 2001), se convirtió en la mujer con más partidos jugados en el torneo, con 86, uno más que su hermana Serena.