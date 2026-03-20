Paola Piñera, una prodigio de 15 años en la final ITF J300 Villena

Cara y cruz para los finalistas españoles en el torneo internacional sub18 de mayor categoría de España. El ITF J300 Villena – Memorial Eduardo Ferrero lleva disputándose toda la semana en la Academia de Juan Carlos Ferrero, quien ha estado presente durante la semana. Finalmente, este sábado se disputarán las finales de ambos cuadros de individuales, el masculino y el femenino.

Paola Piñera es la gran noticia para España. Con apenas 15 años, la joven tenista ha logrado imponerse a sus rivales con solvencia y se planta en la final sin haber cedido ni un solo set. Su contendiente por el título será la primera cabeza de serie del torneo y que ya está entre las 600 mejores jugadoras del ranking mundial WTA. La alemana Mariella Thamm ha sufrido bastante más que Paola para alcanzar la ronda final de el torneo. En cualquier caso, su mayor edad y experiencia en finales (es su cuarta final este año) prometen un partido igualado y muy abierto.

Menos suerte en el cuadro masculino, en el que Alberto Pulido, último contendiente español en pie, cedía ante el quinto cabeza de serie por 6-3 y 7-6 (4). El italiano Ciurnelli se mostró más fresco de piernas y logró imponer su ritmo a un Pulido que si se notaba más desgastado de la dura batalla del día anterior. Así el italiano alcanza la final y se medirá al búlgaro y segundo cabeza de serie Dimitar Kisimov. Ambos jugadores han mostrado un gran nivel durante todo el torneo y, como Paola, no han cedido ni un solo set en su camino a la final. Este sábado lucharán por llevarse el torneo que les puede catapultar hasta el Top 10 del ranking junior.

Alberto Pulido y Eudald González, campeones de dobles. / Ferrero Tennis Academy

Finales de dobles

En la jornada del Viernes 20, se disputaron también las finales de dobles. Eudald González y Alberto Pulido se proclamaron campeones en la categoría masculina mientras que Tereza Hermanova (checa) y Maja Pawelska (polaca) hicieron lo propio en el cuadro femenino.

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Las finales se disputarán este sábado 21 a las 9.45h, la final masculina, y a continuación la final femenina. Además del público, se espera la presencia de la familia Ferrero. Cabe recordar que el torneo cambió de nombre en memoria de Eduardo Ferrero, padre del tenista (Juan Carlos Ferrero) y gran promotor del tenis en la Comunitat Valenciana, que falleció durante la realización de una edición de este torneo hace unos años.