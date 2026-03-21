Mariella Thamm y Raffaele Ciurnelli, campeones del ITF J300 Villena

El ITF J300 Villena – Memorial Eduardo Ferrero tiene nuevos integrantes en su lustroso palmarés. A nombres como Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Andrei Rublev o Alejandro Davidovich, se han unido este domingo los del italiano Raffaele Ciurnelli y la alemana Mariella Thamm.

El día de la final se vio lastrado por el tiempo. De hecho, los partidos tuvieron que disputarse bajo techo con el estrés adicional que supone el cambio de superficie el día de una gran final. En el cuadro masculino, el búlgaro Kisimov, que partía como segundo favorito del torneo, tuvo el partido a favor con set y break arriba. A pesar de ello, el italiano Ciurnelli siguió creyendo en sus posibilidades y logró llevar el segundo set a la muerte súbita. Una ajustada victoria en ese tie-break (9-7) le impulsó a seguir mostrándose más agresivo y aumentar sus incursiones a la red. Finalmente logró convertirse en el primer italiano en alzarse con el título de campeón del torneo internacional sub18 de mayor nivel de España. Venció a su rival 4-6, 7-6 (9) y 6-3.

Ciurnelli, en un momento de la final de este domingo en Villena. / Ferrero Academy

Final femenina

La final femenina presentaba a dos contendientes muy prometedoras. La joven española Paola Piñera, quien no había cedido ni un solo set en todo el torneo a pesar de contar apenas con 15 primaveras, se enfrentaba a la alemana Mariella Thamm. La primera cabeza de serie del torneo competía en este torneo junior para garantizarse ser cabeza de serie en Roland Garros junior pero realmente está ya más enfocada a los torneos profesionales, donde ya está clasificada dentro del Top600 mundial. El partido estuvo muy igualado pero Paola, a pesar de su impresionante derecha, se adaptó peor al cambio de superficie que permitía a Thamm restarle tiempo a su rival devolviendo siempre bolas muy rápidas. Con un break en cada set, se llevó el torneo por 6-3 y 6-4.

La alemana Mariella Thamm celebra su victoria en la final del ITF J300 Villena – Memorial Eduardo Ferrero. / Ferrero Academy

El torneo ha discurrido con gran apoyo del público durante toda la semana y un buen nivel de la Armada junior, especialmente encabezada por Paola Piñera que, de haber ganado, hubiera sido la tenista más joven en ganar el Torneo desde que lo hiciera Carlos Alcaraz en 2019 con 15 años. De competir de nuevo el próximo año, aún podría intentar igualar a Paula Badosa, quien lo ganó con 16.

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Autoridades

Durante la jornada se contó con la presencia de diversas autoridades. A destacar el presidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana D. Francisco Vicent, y la Concejala de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Villena, Dña. Maite Gandía. Por razón del torneo que lleva su nombre, en memoria de Eduardo Ferrero, padre del tenista y ex número 1 del mundo Juan Carlos Ferrero, su hija Laura hizo entrega de los trofeos que acreditaban a los campeones como dos de las mayores promesas mundiales en la actualidad.