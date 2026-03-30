Los números de Alcaraz para no perder el número uno ante Sinner

Carlos Alcaraz ya trabaja preparando la temporada de tierra batida. La primera gran cita del tenista de El Palmar es el Masters 1.000 de Montecarlo, donde defiende el título y acude como número 1 del mundo, aunque con el italiano Jannik Sinner al acecho tras sus triunfos en Indian Wells y Miami, ya que una final en Mónaco con victoria del italiano podría arrebatarle el liderato de la clasificación ATP. El tenista murciano está en casa y ha vuelto a pisar la tierra batida por primera vez desde el 8 de junio de 2025, cuando venció a Jannik Sinner en la final de Roland Garros. Desde entonces, todo había sido pista dura, viajes, indoor, rachas, golpes y calendario apretado. La tierra, en cambio, siempre funciona como un reinicio de sensaciones: otra forma de moverse, otro tempo del punto, otro tipo de paciencia. Otra manera de competir.

Este lunes Alcaraz se entrenó con el madrileño Martín Landaluce en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar con la mente ya puesta en el torneo monegasco, torneo que se disputará del 5 al 12 de abril y en el que el joven tenista murciano defenderá el título ganado el pasado año. La transición de la pista dura a la tierra batida, el cambio de chip que marca la entrada a la gira europea ya está en marcha. Y además lo hace con un destino marcado en rojo: Montecarlo. Allí arrancará para él la temporada de arcilla, y lo hará con una condición que añade presión y, al mismo tiempo, sentido: defiende el título que conquistó el curso pasado en el Principado.

El plan ya está trazado. Alcaraz viajará el viernes a Mónaco, con el ATP Masters 1000 de Montecarlo como primer gran objetivo del tramo. Es un torneo especial por muchas razones, pero sobre todo porque inaugura una gira que en 2025 le salió redonda: Montecarlo, Roma y Roland Garros, con final también en Barcelona.

Antonio Hernández/Real Sociedad Club de Campo

Por eso esta imagen de El Palmar no es una postal cualquiera. Es la escena de un jugador que, después de un golpe en Miami, no se queda rumiándolo. Se va al sitio donde mejor sabe trabajar, pisa la tierra otra vez y empieza a reconstruir desde el detalle: piernas, carga, apoyos, deslizamientos, ritmo. Porque si la pista dura te obliga a resolver rápido, la arcilla te exige sostener. Y Alcaraz quiere llegar a Montecarlo con la sensación de estar preparado para esa exigencia desde el primer día.

¿Puede perder el número 1 en Mónaco?

Alcaraz, de 22 años, aparece al frente de la clasificación internacional con 13.590 puntos después de haber caído en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, torneo en el que Sinner consiguió el título este domingo ganando por un doble 6-4 al checo Jiri Lehecka en la final. El italiano, de 24 años, acumula 12.400 y es segundo estando cada vez más cerca de un liderato que tenía a más de 3.000 puntos tras la disputa del Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, campeonatos en los que fue el español el que salió victorioso.

En este momento, después de que Sinner sumase 2.000 a su cuenta con los títulos que obtuvo tanto en Indian Wells como en Miami y que Alcaraz cayera en las semifinales en California y antes todavía en Florida, el de San Cándido se ha situado a 1.190 y en Montecarlo tendrá la opción de añadir otros 1.000 -lo haría en caso de ser campeón en un torneo que, como los dos anteriores, no jugó el pasado año por estar cumpliendo una sanción de tres meses por dopaje-.

Carlos Alcaraz, durante el entrenamiento de este lunes en la Real Sociedad Club de Campo / Antonio Hernández/RSCC

En el supuesto que Sinner mantuviera la racha de victorias iniciada saldría de Mónaco con 13.400 puntos cerca de los 13.590 que actualmente tiene Alcaraz, quien no podrá rebasar esa cifra por su victoria de 2025 sobre la tierra batida monegasca.

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Todo lo que no sea revalidar el entorchado le supondría ver reducida esa cantidad e incluso una hipotética final entre el palmareño y su gran rival en el circuito con victoria del italiano propiciaría ya el sorpaso al frente de la clasificación ATP pues en ese caso Alcaraz se quedaría con 13.240 y Jannik con 13.400. Ese partido podría darse perfectamente con el cetro en juego porque los dos primeros cabezas de serie irán por partes distintas del cuadro.