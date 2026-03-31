La Copa Faulconbridge 2026 da el salto a categoría Challenger 175.

La edición de 2026 de la Copa Faulconbridge llega con importantes novedades, entre ellas un salto de categoría a ATP Challenger 175, lo que sitúa al torneo en un nuevo nivel competitivo y de proyección internacional. Además, la competición cambia de fechas y se celebrará del 11 al 17 de mayo, ubicándose en un momento estratégico de la temporada de tierra batida. Este nuevo encaje en el calendario favorecerá la participación de jugadores de mayor ranking y prestigio, incrementando el atractivo deportivo y mediático del torneo.

En este marco, el Club de Tenis Valenciaanunció que Grupo Improving Logistics continuará un año más como patrocinador de la Copa Faulconbridge, reforzando así su apoyo a uno de los eventos deportivos más destacados del calendario tenístico nacional.

Proyección internacional de Valencia y de la Comunitat Valenciana

La Copa Faulconbridge no es solo un torneo, sino un proyecto con más de un siglo de historia que ha desempeñado un papel fundamental en la proyección internacional de Valencia y de la Comunitat Valenciana. Desde sus orígenes, ha sido un evento pionero que ha sabido atraer a jugadores y visitantes de distintos países, convirtiéndose en una auténtica ventana abierta de Valencia al mundo, y del mundo a Valencia.

A lo largo de décadas, el torneo ha contribuido de manera decisiva a la “puesta en el mapa” de Valencia a nivel internacional, posicionando a la ciudad como un referente deportivo y social y proyectando, por extensión, la imagen de la Comunitat Valenciana como destino de primer nivel para el deporte y la organización de grandes eventos.

La continuidad de Grupo Improving Logistics resulta clave en este crecimiento, consolidando una alianza basada en valores compartidos como el esfuerzo, la excelencia y el compromiso con el deporte. Desde una visión integral, Grupo Improving Logistics ofrece servicios que abarcan desde la construcción de instalaciones logísticas y la gestión de almacenamiento —con hasta 300.000 m² en ubicaciones estratégicas— hasta el transporte con flota propia, la gestión de pedidos, servicios para e-commerce e industria, consultoría logística y soluciones tecnológicas propias.

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El patrocinio deportivo se ha convertido en una herramienta fundamental para las marcas, al permitirles aumentar su visibilidad, fortalecer su posicionamiento y generar una conexión emocional con el público. Asociarse a eventos de alto nivel como la Copa Faulconbridge ofrece un entorno de gran impacto mediático y social, además de oportunidades de networking y activación directa con clientes y aficionados.