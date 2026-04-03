El gran reto para Carlos Alcaraz en los próximos meses: calendario, número uno y objetivos

Empieza la temporada de tierra batida y nuevos retos por delante para Carlos Alcaraz. El tenista murciano ya está en modo tierra. Después de varios días entrenando en casa, desde el pasado domingo, —con la arcilla de El Palmar como primer reencuentro serio con la superficie—, este viernes ha puesto rumbo al Principado de Mónaco para continuar allí la preparación antes de debutar en el Rolex Monte-Carlo Masters, primera gran estación de su gira europea sobre polvo de ladrillo.

Montecarlo llega, además, con un significado muy concreto para Alcaraz. No es solo el inicio de la gira de arcilla: es el torneo que defiende. El tenista murciano conquistó el título en 2025, su primer trofeo en el Principado, remontando a Lorenzo Musetti en la final. Y esa defensa cambia el enfoque aunque él no lo verbalice en grande: no vienes a ver qué pasa, vienes a sostener lo que ya ganaste. El español es el máximo favorito para ganar todos los títulos sobre arcilla y deberá rozar la perfección si quiere igualar lo conseguido el año pasado.

Carlos Alcaraz, durante el duelo ante Sebastian Korda / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Un calendario intenso que arranca en Mónaco

El calendario ya coloca el marco: el torneo se disputa del 5 al 12 de abril en el Monte-Carlo Country Club, con la sensación de que, para muchos, aquí empieza de verdad el año de tierra. Para Alcaraz, literalmente, es el pistoletazo de salida de su gira europea. Y llega con un plan claro: después de entrenar en casa, viajar con margen para aclimatarse, ajustar y llegar al debut con las sensaciones ya hechas.

La elección de arrancar fuerte en Montecarlo no es casual: este tramo es el que define su primavera. Lógicamente, el objetivo es llegar a París en el mejor punto posible. Y ahí hay algo importante: la gira de arcilla no se juega solo con el tenis, se juega con el cuerpo. Son semanas seguidas, superficie exigente, y una continuidad mental que no te permite bajar el listón. Montecarlo, además, ofrece el primer examen serio de ese estado de forma. Es un Masters 1000 simbólico para abrir la tierra: el primero en Europa, el que cambia los hábitos del punto y obliga a reprogramar el juego. Y Alcaraz lo empieza en una condición delicada: defender título.

Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma son las paradas previas al máximo reto de la tierra batida: Roland Garros. Alcaraz jamás ha jugado los cuatro torneos el mismo año, debido a la exigencia del calendario y alguna lesión que se ha presentado por el camino. Aun así, el plan para 2026 es distinto, tal como confirmó Samu López en una entrevista para 'Eurosport'.

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¿Podrá defender el número uno?

Alcaraz iniciará su objetivo en Montecarlo, el primer Masters 1000 sobre la tierra batida. El murciano defenderá el título del año pasado, aunque esta temporada tendrá un obstáculo más duro en el cuadro, como es Jannik Sinner. De hecho, si el italiano es capaz de levantar el título en Mónaco, le arrebataría el número uno al tenista murciano. Máxima presión desde el comienzo. Y es que Sinner no jugó el año pasado este torneo, ya que todavía estaba sancionado por la polémica del dopaje. Un dato curioso es que el número dos del mundo jamás ha alzado un título de importancia sobre tierra batida.