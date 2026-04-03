Rafa Jódar está de dulce: ¡A semifinales y otro subidón en el ranking ATP!

Rafael Jódar alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo ATP en el Abierto de Marrakech impulsado por la retirada de su rival, el francés Alexandre Muller, que argumentó problemas gastrointestinales para dejar el choque cuando solo se habían disputado 39 minutos. El madrileño de 19 años, en su primer año como profesional, tenía el triunfo encarrilado. Ganaba por 6-2 y 2-0 cuando el galo optó por abandonar el choque.

El español, que prosigue su escalada en la clasificación ATP y que el próximo lunes, como mínimo, será el 73 del mundo, se acerca a su primer título profesional en su puesta en escena en la temporada de tierra. Jodar jugará en semifinales contra el ganador del partido entre el argentino Camilo Ugo Carabelli y el francés Luca Van Assche.

Por el otro lado del cuadro del torneo, el argentino Marco Trungelliti se situó en semifinales al superar al francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4. Jugará el sudamericano con el primer favorito, el italiano Luciano Darderi que se clasificó sin salir a la pista por la retirada, por enfermedad, del alemán Yannik Hanfmann.

"Ha sido un día difícil. No es la forma en que uno quiere ganar un partido y le deseo lo mejor a Alex. Espero que se recupere pronto y vuelva a la cancha lo antes posible. Estoy contento de estar en las semifinales, pero no de esta manera", dijo Jodar al término del partido que ganó en 37 minutos.

Jodar, el cuarto adolescente en avanzar a las semifinales en Marrakech en este siglo, disfruta de un año excepcional en el circuito. Ha escalado posiciones de forma vertiginosa, desde que estaba en el Top 900 hasta alcanzar el puesto número 89, el más alto de su carrera.

El madrileño, que el pasado lunes entró por primera vez entre los cien primeros del mundo, es ya el 73 del ránking ATP, el segundo más joven de los cien primeros por detrás solo del brasileño Joao Fonseca.

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