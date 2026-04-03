Horario y dónde ver a Rafa Jódar en Marrakech: a un paso de su primera final ATP

No es un partido más. Es una oportunidad. Rafa Jódar está a un paso de algo grande. Las semifinales del ATP 250 de Marrakech le colocan ante el mayor reto de su todavía corta carrera: alcanzar su primera final en el circuito ATP. Y lo hace con solo 19 años.

Lo de Jódar no es casualidad. Su progresión en este inicio de temporada está siendo constante y llamativa. Primero dejó destellos en torneos de primer nivel como Indian Wells Masters y el Miami Open. Pero ha sido en Marrakech donde ha dado el golpe sobre la mesa.

El torneo marroquí está marcando un antes y un después. Jódar ha encontrado ritmo, confianza y sobre todo, resultados. Cada victoria le acerca a un objetivo que ya no parece lejano. El Top 70 del ranking ATP.

Rafa Jódar celebra un punto / EFE

Si lo consigue, no será un logro cualquiera. Se convertiría en uno de los jugadores más jóvenes del circuito en alcanzar esa posición. Solo por detrás de João Fonseca, otra de las grandes promesas del tenis mundial. El partido de este sábado no es solo una semifinal. Es una puerta. A una final ATP. A un salto en el ranking. A un reconocimiento mayor dentro del circuito. Allí le espera Camilo Ugo Carabelli tras derrotar al francés Luca Van Assche.

Horario y dónde ver el partido de Rafa Jódar en Marrakech

El partido de semifinales contra el argentino Carabelli se disputará este sábado, en torno a las 15:00 o 15:30 (hora española), aunque el horario exacto dependerá de la duración del encuentro previo.

Noticias relacionadas

Se podrá seguir en directo a través de plataformas habituales con derechos ATP como Movistar+ en su canal #Vamos (Dial 7) y en servicios de streaming deportivos como TennisTV.