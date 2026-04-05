Rafa Jódar irrumpe en el tenis mundial: campeón ATP en Marrakech con solo 19 años

¡Rafa Jódar ha hecho historia en Marrakech! El joven tenista ha conquistado su primer título ATP este domingo al doblegar en solo dos sets a Marco Trungelliti (6-3, 6-1). El español conquista la gloria con tan solo 19 años con este ATP 250 y confirma que el futuro del tenis nacional está a buen recaudo.

Jódar pone el broche a una ascensión meteórica en este 2026. Desde las NextGen Finals, el español se ha disparado en el ránking ATP, donde ya está ampliamente consolidado en el Top 100, donde amanecerá este lunes en la 57ª posición.

El partido contra Trungelliti no tuvo mucha historia, pues Jódar ha desplegado un juego imparable. En el primer set aprovechó el break nada más empezar para cerrarlo con un 6-3. El español no quería que se le marchara la oportunidad y cerró el título en el segundo set con otro contundente (6-2)

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Primero debutó en un Grand Slam accediendo al cuadro principal del Open de Australia desde la previa y tocando la segunda ronda. El madrileño ya brilló en los Masters 1000 de la gira norteamericana. De hecho en Miami alcanzó la tercera ronda. Jódar cierra en Marrakech unos primeros meses de ensueño que le colocarán cerca del Top 50.