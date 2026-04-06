¿Cuándo juega Alcaraz en Montecarlo? Fecha y dónde ver por televisión

La temporada de tierra batida es siempre uno de los grandes objetivos para los tenistas españoles. Carlos Alcaraz está ilusionado por comenzar en el Rolex Monte-Carlo Masters y lo hace con los objetivos muy claros. Todo empieza esta semana en el Masters 1000 de Montecarlo. En su primera toma de contacto con la tierra batida, el murciano está obligado a ganar en su próximo torneo si no quiere depender de lo que haga Jannik Sinner para arrebatarle el número uno mundial.

El sorteo celebrado el pasado viernes deparó un cuadro relativamente asequible para el tenista español. Sin partido en primera ronda como cabeza de serie, el murciano debutará en segunda contra el argentino Sebastián Baéz o ante el suizo Stan Wawrinka. En el caso de este último, en su última temporada en el circuito, ha recibido una invitación para disputar su último torneo de Montecarlo. De cruzarse con el tensita murciano, a buen seguro sería un buen recuerdo para el suizo.

En el caso de superar la segunda ronda, podría cruzarse con Frances Tiafoe o Grigor Dimitrov en tercera ronda, Jiri Lehecka o Alexander Bublik en cuartos de final y Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti en semifinales. El murciano evita a Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Andrey Rublev entre otros, un cuadro más asequible que el de Sinner que debe ganar el torneo en Montecarlo para recuperar el número uno.

Cuadro del torneo de Montecarlo. / SD

Fechas y horarios en Montecarlo

El Masters 1000 de Montecarlo 2026 se disputa del 5 al 12 de abril en tierra batida. La jornada en el Principado arrancará a las 11:00 hora española. La final se disputará a las 15:00 hora española. El primer partido de Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo, en el que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Sebastián Baéz y Stan Wawrinka, todavía no tiene fecha asignada. Este se disputará el martes 7 de abril o el miércoles 8 de abril en el marco de la segunda ronda de competición.

Primera ronda : domingo 5 de abril, lunes 6 de abril y martes 7 de abril

: domingo 5 de abril, lunes 6 de abril y martes 7 de abril Segunda ronda : martes 7 de abril y miércoles 8 de abril

: martes 7 de abril y miércoles 8 de abril Tercera ronda : miércoles 8 de abril y jueves 9 de abril

: miércoles 8 de abril y jueves 9 de abril Cuartos de final : viernes 10 de abril

: viernes 10 de abril Semifinales : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Final: domingo 12 de abril

El español Carlos Alcaraz, en el torneo de Miami / SD

Dónde ver por televisión

En España, los partidos del Masters 1000 de Montecarlo se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes. Toda la información sobre el torneo la podéis leer en la web de Superdeporte.es