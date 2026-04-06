La selección, con Sara Sorribes y Leyre Romero, ya prepara la Billie Jean King Cup en Eslovenia

La Selección Española Iberdrola de Tenis ha completado este lunes su primera jornada de entrenamientos en el Tenis Center Portoroz donde esta semana afrontará la eliminatoria Qualifier de la Billie Jean King Cup 2026 contra Eslovenia, en busca de la clasificación para las Finales del mes de septiembre en China.

La castellonenes Sara Sorribes y Aliona Bolsova, esta última sustituta de la lesionada Cristina Bucsa, han sido las primeras en ejercitarse sobre la tierra batida del club esloveno situado en esta turística localidad de la costa del Mar Adriático.

Bajo las ordenes de la capitana Carla Suárez y de Óscar Serrano, que se ha estrenado en las funciones de ayudante técnico, han saltado posteriormente a pista las jóvenes debutantes Kaitlin Quevedo y la valenciana Leyre Romero, de 20 y 24 años -cumplidos en el día de hoy-, que figuran como las número uno y dos del equipo en Eslovenia.

Carla Suárez: “Las chicas están con buenas sensaciones”

Carla Suárez se ha mostrado satisfecha con el trabajo del primer día: “Ha sido un día positivo, las chicas están con buenas sensaciones. Las condiciones también acompañan porque, probablemente, si hubiéramos jugado en España hubiéramos elegido unas condiciones muy parecidas. Tenemos varios días por delante y margen de mejora, pero el trabajo ha sido bueno.”

La capitana se ha referido a la baja de última hora de Cristina Bucsa: “Obviamente es importante porque es una jugadora clave que estaba en su mejor momento, pero debido a una lesión no ha podido estar aquí. Lo aceptamos, son cosas que pueden pasar en el deporte, pero tengo aquí a cinco jugadoras que están con mucha ilusión y con ganas de darlo todo para intentar ganar.”

La ausencia de la actual número uno española cede el protagonismo a las más jóvenes del equipo: “Están preparadas, todas pueden debutar y tienen que pasar por ese momento, tanto Kaitlin, como Leyre o Guio. Así que les vamos a dar todas las facilidades para que se sientan lo mejor posible y, sobretodo, que se vayan con un buen recuerdo de esta semana.”

Juventud y experiencia en el equipo

La experiencia la aportarán Sara Sorribes y Aliona Bolsova, llamadas a formar juntas en el punto de dobles: “Para mí es muy importante porque son jugadoras que han estado ya en varias convocatorias, saben de qué trata esta competición y se dejan la piel cada vez que se ponen esta camiseta. Como capitana, eso te da mucha tranquilidad. Es cierto que no han jugado muchos dobles juntas, pero se conocen muchísimo y se van a compenetra muy bien.”

Suárez tiene claro que para ganar lo más importante es “ser una familia, estar muy unidas y remar todas en la misma dirección. Ojalá se nos dé bien y podamos tener una alegría. Yo lo que les pido es que den el cien por cien, que luchen y con eso estaremos todas muy contentas y ojalá podamos disputarlo.”

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También han tenido su primer contacto con la pista las barcelonesas Guiomar Maristany, recién aterrizada de su participación en el torneo WTA 250 de Bogotá, y Ruth Roura, esta última, sparring del equipo.