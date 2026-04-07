Horario y dónde ver el debut de Alcaraz en Montecarlo ante Báez

Turno para Carlos Alcaraz en Montecarlo. El tenista murciano inicia este martes su gira de tierra batida en el tercer Masters 1.000 de la temporada, un escenario en el que defiende título y donde el italiano Jannik Sinner, crecido por la conquista del 'Sunshine Double' en Indian Wells y Miami, aspira a coronarse por primera vez y a arrebatarle el número uno del mundo.

Vuelve la arcilla y vuelve el Principado, que supuso un punto de inflexión para el murciano en 2025. Un panorama semejante al que se presenta en este 2026. Alcaraz comenzó el año ganando su séptimo 'Grand Slam' en el Abierto de Australia y mantuvo su racha para alzar el trofeo en Doha, pero la llegada de los primeros dos Masters 1.000 no fue tan fructífera. Ahora, el tenista murciano, que se juega el número uno, tratará de conquistar su novena corona de Masters 1.000 -tras las dos del Mutua Madrid Open, las dos de Indian Wells y los títulos de Miami, Montecarlo, Roma y Cincinnati- en su primer partido del año sobre el polvo de ladrillo, su superficie preferida.

"Siendo sincero, he echado mucho de menos la tierra batida", confesaba a los medios oficiales de la ATP. Sobre la arcilla, el murciano cuenta con una efectividad del 84,4% gracias a su balance de 103-19, y solo Rafa Nadal (90,5%) -que ganó once veces en Montecarlo- y Björn Borg (86,1%) cuentan con mejores porcentajes de victoria en esa superficie.

Primer rival, el argentino Sebastián Báez

El español iniciará su camino este mismo martes en segunda ronda ante el argentino Sebastián Báez, que derrotó al suizo Stan Wawrinka (7-5, 7-5) en su estreno. Posteriormente, podría encontrase con el también argentino Tomás Martín Etcheverry en tercera ronda y con el kazajo Alexander Bublik en cuartos de final.

En semifinales, podría afrontar un hipotético duelo con Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie y al que ya se impuso en 2025 en la final. En el partido definitivo, se cruzaría con el italiano Jannik Sinner, lo que supondría que ambos se encontrasen por primera vez esta temporada en una final. El tenista transalpino, actual número dos del ranking ATP, depende de sí mismo en el Principado, donde si levanta por primera vez el trofeo ascendería a lo más alto de la clasificación mundial. El francés Ugo Humbert será el primer rival de Sinner en Montecarlo.

Carlos Alcaraz. / JOHN G. MABANGLO

Horario y dónde ver por televisión

El partido de Carlos Alcaraz contra Sebastián Baez, correspondiente a los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, se celebrará este martes 7 de abril El encuentro se celebrará en el tercer turno de la Court Rainier III, por lo que dará comienzo no antes de las 15:00 horas (CET).

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