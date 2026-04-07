Roberto Bautista abandona ante Matteo Berretini en primera ronda de Montecarlo

Malas noticias para Roberto Bautista desde Montecarlo. El tenista castellonense, que había entrado a última hora como 'lucky loser' en tercer Masters 1.000 de la temporada ATP, se ha visto obligado a abandonar este martes ante Matteo Berrettini por problemas en las cervicales.

El número 85 del mundo se ha retirado en su encuentro de primera ronda ante el italiano Matteo Berretini, número 90 de la ATP, y, de esta manera, se despide del Masters 1000 de Montecarlo. A sus 37 años no ha podido seguir jugando cuando perdía en el primer set del encuentro por 4-0. Previamente Bautista había solicitado el tiempo médico, pero no pudo continuar su partido cuando tan solo se llevaba 23 minutos jugados.

Bautista llegó a esta primera ronda tras clasificar como 'lucky loser' en la fase previa, donde perdió contra el kazajo y número 77 del mundo, Alexander Shevchenko, por un doble 7-6. Los problemas físicos han condicionado al castellonense en sus últimas temporadas. Cabe recordar que venía de jugar la previa el fin de semana donde había cedido en la última ronda ante Alexander Shevchenko.

Berrettini, el 90 del ranking ATP e invitado de la organización al ser residente en el Principado monegasco, se medirá en la segunda ronda a Daniil Medvedev, séptimo cabeza de serie.

Roberto Bautista. / EFE

Alcaraz juega antes

La rápida derrota de Roberto provocará que Carlos Alcaraz haga su debut con Sebastián Báez un poco antes del horario previsto ya que el partido de Bautista abría la jornada en la pista principal Rainiero III. El número uno mundial y defensor de la corona tiene programado su debut en el tercer turno, justo después del estreno de Jannik Sinner, su gran rival y que ha ganado los últimos tres Masters 1000 disputados.

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El abandono de Bautista no ha sido el único del día. Jakub Mensik renunció a saltar a la pista con Fabian Marozsan y le sustituye Damir Dzumhur.