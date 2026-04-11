Sara Sorribes y Leyre Romero, a la final de la Billie Jean King Cup con España

La Selección Española Iberdrola de Tenis se ha clasificado para las Finales de la Billie Jean King Cup del próximo mes de septiembre en Shenzhen (China) tras superar a Eslovenia 3-1 en la eliminatoria Qualifier celebrada este fin de semana en la ciudad de Portoroz. La debutante Kaitlin Quevedo ha logrado el punto definitivo tras la victoria del dobles formado por Sara Sorribes y Aliona Bolsova. La de Vall d'Uixó regresaba al equipo español, en el que coincidía con la también valenciana Leyre Romero.

"Estoy muy contenta, sobretodo por ellas. Muy orgullosa del trabajo que han hecho esta semana, de cómo han rendido en competición. El hecho de habernos clasificado era un objetivo y lo hemos cumplido”, expresaba la capitana Carla Suárez, que no ha podido contener las lágrimas de emoción en la pista tras la conclusión de la serie.

Sara Sorribes y Carla Suárez celebran la clasificación de España para las Finales. / @Álvaro Díaz/RFET

El “Cum Laude” de Katilin Quevedo

La heroína de la eliminatoria ha sido la joven canaria de 20 años Kaitlin Quevedo (#127), que en su estreno en la competición ha firmado el triunfo con un incontestable 7-6(4) 6-2 sobre la Top-100 mundial Veronika Erjavec (#99) 7-6(4) 6-2.

Después de un inicio irregular, la española ha sido capaz de levantar un 5-2 en contra en el primer set: “Estoy muy contenta con la victoria y de poder estar aquí con todo el equipo. La verdad es que me lo he pasado súper bien estos días, no me lo podría haber imaginado de otra manera. Estoy muy, muy contenta y orgullosa de representar a España”.

@Álvaro Díaz/RFET

A pesar de su juventud, la canaria ha demostrado ser una gran jugadora de futuro: “Siento que me voy como mejor jugadora y mejor persona. Estos días con el equipo creo que he aprendido muchísimas cosas, también en pista he aprendido más cosas sobre mí que las voy a usar para el resto del año y en China, si tengo la oportunidad de ir también.”

El último ‘baile’ de Ali, con Sorribes

La jornada arrancó con el triunfo de Sara Sorribes y Aliona Bolsova sobre Veronika Erjavec –sustituta de Kaja Juvan– y Nika Radisic 6-4 6-3, en la que era su primera comparecencia juntas sobre una pista. En un igualado encuentro lleno de alternativas, la pareja española fue capaz de levantar un 0-40 en contra con cuatro iguales en el primer set.

“La verdad es que era un punto importante para nosotras. Especialmente tal y como fue el día de ayer. Pero bueno, creo que nos hemos sentido muy bien, que nos hemos compenetrado súper bien para ser la primera vez que jugamos juntas y muy felices de haber conseguido la victoria” explicaba Sara Sorribes.

Para Aliona Bolsova, ha sido su último baile luciendo la camiseta roja de la selección: “Es un placer y un honor haber jugado con Sara”, ha confesado. “Es la despedida soñada, pero más soñada será si acabamos de ganar la eliminatoria”.

Tras esta victoria, Leyre Romero ya no tuvo que jugar el quinto partido, que le debía medir a Tamara Zidansek.

ESLOVENIA 1-3 ESPAÑA

Kaitlin Quevedo (ESP) a Tamara Zidansek (SLO) 4-6 6-2 Ret.

Veronika Erjavec (SLO) a Leyre Romero (ESP) 6-4 6-3

Aliona Bolsova / Sara Sorribes (ESP) a Veronika Erjavec / Nika Radisic (SLO) 6-4 6-3

Kaitlin Quevedo (ESP) vs Veronika Erjavec (SLO) 7-6(4) 6-2

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Leyre Romero (ESP) vs Tamara Zidansek (SLO) (No jugado)