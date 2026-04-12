Sinner arrebata a Alcaraz el trono de Montecarlo y número uno

Fue otra final de gran tenis y de un nivel que, a día de hoy, solo Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pueden ofrecer. Pero esta vez, en Montecarlo, fue Sinner quien supo estar más acertado para acabar levantando el título (7-6 (5) y 6-3) y volver a arrebatar el número uno del ranking al tenista español.

El estado de forma del italiano pudo también con el idilio de Alcaraz en la tierra batida y, tras las dos finales perdidas en la superficie el año pasado (Roma y Roland Garros), el italiano pudo esta vez celebrar su primer gran título en tierra.

Tras su impecable recorrido en el conocido ‘Sunshine Double’, Sinner también suma a su palmarés el Masters 1000 de Montecarlo, lo que, unido al de París del año pasado, eleva a cuatro consecutivos sus títulos de esta categoría, con números solo al alcance de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

Y eso que fue Alcaraz quien empezó mandando tanto en el primer como en el segundo set, consiguiendo la primera rotura en cada parcial, pero la regularidad del italiano y su mayor acierto en los momentos importantes acabaron decantando el título a su favor.

Especialmente en un primer set con intercambio de roturas en el tercer y cuarto juego, que, tras muchos turnos de servicio de máxima igualdad, llevó la definición a un tie break, en el que Alcaraz acabó entregando la ventaja a su rival con una doble falta muy inoportuna.

No acusó el golpe en el inicio del segundo set y volvió a empezar fuerte. Pudo adelantarse en el primer juego y, aunque lo consiguió en el tercero para ponerse 3-1, acabó cediendo a partir de entonces con un parcial de 0-5 para el italiano que le llevó a la gloria y al número uno de nuevo.

Será a partir de este lunes cuando el de San Cándido figure en lo más alto, en su 67ª semana como número uno, aunque con la posibilidad de que sea solo por una semana más, ya que Alcaraz podría recuperarlo si logra ganar en Barcelona (13 al 19 de abril).

LA PRIMERA DE MUCHAS

La de Montecarlo ha sido la primera de las muchas finales que, a buen seguro, volverán a disputar Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Hasta seis veces se jugaron un título en 2025, siendo en Roma (mayo) la primera ocasión.

Por el momento, es el italiano quien toma la iniciativa en el cara a cara de este año, además de recortar el balance global, que queda ahora en 10-7 a favor del murciano, que golpeó primero en 2025 con las victorias en Roma y Roland Garros.

A Alcaraz le toca viajar ahora hacia Barcelona, mientras que Sinner se tomará por fin un descanso tras un mes y medio de competición sin parar, con victoria en prácticamente todos sus partidos.

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