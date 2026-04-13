¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha, dónde ver y cómo recuperar el número uno

¿Y ahora qué? Después de la derrota en la final de Montecarlo, Carlos Alcaraz pone rumbo a su próximo torneo. El calendario no da tregua al murciano, que perdió el trono del tenis mundial tras la victoria final de Jannik Sinner en el primer torneo de la temporada de tierra batida. Del 13 al 19 de abril, en el Real Club Tenis de Barcelona, es la siguiente cita donde quiere volver a la senda ganadora en un Barcelona Open donde parte como claro favorito. Defiende puntos tras la final perdida en 2025 contra Rune y con el principal aliciente de, solo en el caso de ganar el torneo, poder recuperar el trono del tenis mundial antes de Madrid. Está en sus manos.

Alcaraz ha querido apuntarse a todas las citas que podía en tierra batida al contrario que Jannik Sinner, que prefirió descansar tras el torneo monegasco y recuperar fuerzas para el Masters 1000 de Madrid. Semanas decisivas en la lucha por el número uno, que actualmente atesora Jannik Sinner... al menos durante unos días.

Alcaraz contra Etcheverry y Sinner contra Tomas Machac en octavos de final de Montecarlo / SD

La batalla por el número uno de la ATP

En este momento de la gira de tierra batida, Alcaraz tiene 3.300 puntos por defender comparados con los 1.950 puntos que protege Sinner. Con una renta de 110 puntos en favor del italiano, Sinner parte con cierta ventaja.

No obstante, Alcaraz tendrá la oportunidad de recuperar el primer puesto el próximo lunes. El español defiende 330 puntos en Barcelona, donde alcanzó la final un año atrás. Si el número dos mundial gana este torneo ATP 500, volverá a cambiar posiciones con Sinner el 20 de abril. Si no logra levantar el trofeo, Sinner conservará el número uno.

Ninguno de ellos defiende puntos en el ATP Masters 1000 de Madrid, donde Alcaraz ha ganado dos títulos y acumulado un balance de 15-2, según el Infosys ATP Win/Loss Index. Con ese horizonte en mente, el murciano tiene la oportunidad de recuperar terreno antes de afrontar una presión de 3.000 puntos por defender entre Roma y Roland Garros. Alcaraz tendrá la opción de proteger con éxito sus puntos en esos torneos. Un año atrás, derrotó a Sinner en las finales de Roma y Roland Garros.

Sinner. / EFE

¿Cuándo empieza el ATP 500 de Barcelona?

El ATP 500 de Barcelona empezará en el Real Club Tenis de Barcelona del 13 al 19 de abril. Carlos Alcaraz disputará su primer partido el martes 14 de abril en un horario todavía por confirmar contra el finlandés Otto Virtanen.

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¿Dónde ver el el ATP 500 de Barcelona?

En España, el Barcelona Open se podrá seguir en directo a través de TV3, RTVE Play, Teledeporte y Movistar Plus+. Las plataformas ofrecerán la cobertura en directo del torneo con especial atención a los partidos de las raquetas españolas.