Horario y dónde ver el debut en Barcelona de Alcaraz ante Otto Virtanen

Después de perder la final en el Masters 1000 de Montecarlo llega una nueva oportunidad para Carlos Alcaraz. El murciano jugará en casa, ya que es el gran favorito para llevarse el Trofeo Conde de Godó 2026. Su debut será este martes ante Otto Virtanen, al que tendrá que ponerse si quiere avanzar a los cuartos.

La gira de tierra batida para Alcaraz continúa en el ATP 500 de Barcelona, donde parte como principal favorito. “No lo voy a echar de menos esta semana”, bromeó sobre la ausencia de Sinner en el cuadro. “He visto que tengo que ganar el torneo aquí, si quiero recuperar el número uno. La batalla que estamos teniendo entre Jannik y yo creo que es muy bonita. Creo que probablemente sea una motivación extra”.

“Pero estamos enfocados y estoy con la mente puesta en intentar seguir el camino que vamos llevando, intentar seguir mejorando. Tenemos muy claras las cosas que tenemos que hacer y poner en práctica en los entrenos y en los partidos, mucho más después de la derrota de ayer. Ese es el objetivo principal, el apartado de resultados y puntos es una motivación extra”.

Lucía Feijoo Viera

Barcelona es una nueva oportunidad para Alcaraz. El pulso por la cima continúa. El murciano debuta en Barcelona en los dieciseisavos de final enfrentándose al finlandés Otto Virtanen. El murciano es claro favorito para llevarse el triunfo en este choque y avanzar a los octavos, pero no podrá dar nada por sentado. Además, el de El Palmar querrá levantarse tras la derrota que sufrió hace apenas unos días en la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 contra Jannik Sinner, quedándose el italiano con el trofeo en el primer título que se disputaban ambos este año.

La organización ha fijado este primer partido de Alcaraz este martes 14 de abril en el tercer turno, por lo que no comenzará en la pista Rafa Nadal antes de las 16:00 horas en el Real Club de Tenis de Barcelona.

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Dónde ver en directo

Movistar+ y RTVE fueron los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputen en esta edición del Trofeo Conde de Godó. El encuentro de Alcaraz e podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos, Movistar+ Deportes o Teledeporte.