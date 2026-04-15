Alcaraz - Machac: horario y dónde ver el partido de octavos en Barcelona

Segundo examen para Carlos Alcaraz en Barcelona. El tenista murciano se enfrenta al checo Tomas Machac en los octavos de final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Un partido, donde el actual número 2 del mundo, buscará su mejor versión tras un debut complicado ante el finlandés Otto Virtanen.

Es el gran favorito del torneo y además juega en casa, una presión con la que lidia en este torneo, además de mirar de reojo la lucha por el número 1 del ranking ATP y evaluar su estado físico, sobre todo después de las molestias en el antebrazo derecho que le obligaron a solicitar la asistencia del fisioterapeuta en su primer partido en Barcelona. La gira de tierra batida acaba de empezar y todavía quedan Madrid, Roma y París por delante.

“Es genial volver a ganar enfrente de mi gente en Barcelona, significa mucho”, señaló Alcaraz en la entrevista a pie e pista. “Esta mañana tuve mi primer entrenamiento aquí para adaptarme a las condiciones. Son diferentes a Montecarlo, pero en general estoy muy contento con la forma que jugué", aseguró Alcaraz, que aterrizó en Barcelona con una racha de 7 finales consecutivas en la superficie y, ahora, amplió a 16 sus victorias seguidas en los ATP 500 desde la pasada edición de este mismo torneo, enlazando los títulos de Queen’s, Tokio y Doha.

Enfrentamientos ante Machac

Alcaraz y Machac se han enfrentado en dos ocasiones, con un balance de una victoria para cada uno, aunque ambos partidos se disputaron en 2024 y ninguno de ellos en tierra batida. Ahí es donde el murciano precisamente parte con ventaja, sobre todo en el caso de Barcelona, donde ha sumado treinta victorias y dos derrotas desde 2022.

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Carlos Alcaraz, en un momento del partido ante Otto Virtanen. / EFE

Horario y dónde ver el partido

El partido entre Alcaraz y Machac, correspondiente a los octavos de final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se disputará este jueves, 16 de abril, en la pista Rafa Alcaraz y en el tercer turno, no antes de las 16:00 horas. El encuentro, así como el resto del torneo, puede verse por televisión a través de RTVE y Movistar+.